Hubo acuerdo y Emmanuel Mas pasó al fútbol turco

29/12/2016 -

El marcador lateral izquierdo Emmanuel Mas dejará San Lorenzo para jugar en el Trabzonspor de Turquía, club que comprará la totalidad de la ficha del futbolista sanjuanino.

La venta del defensor surgido de San Martín de San Juan dejará en el club que lo formó alrededor de medio millón de dólares, mientras que San Lorenzo, que posee el 75% del pase, se alzará con cerca de dos millones dólares.

El club de Boedo, con el que Mas obtuvo la Copa Libertadores 2014 con una destacada actuación, se quedará con un porcentaje del pase ante una futura transacción.

Mas, de 27 años, firmará un contrato por tres años y medio con el equipo de la ciudad de Trabzon, que si bien no pasa por su mejor momento, es uno de los cinco clubes que consiguieron el título de la liga turca.

El jugador, integrante del seleccionado argentino de fútbol, viajará a Turquía después de Año Nuevo y su debut podría ser el 15 de enero, cuando Trabzonspor visite a Bursaspor, o el 29 ante Gaziantepspor como local.

Blandi podría irse

La dirigencia sabe que el delantero está en la mira de varios clubes del exterior y por eso creen que durante enero recibirán ofertas para llevárselo. Por ejemplo, antes del receso, el club recibió sondeos desde Arabia.

Y ahora, mientras disfruta de sus vacaciones, ya preguntaron por el punta desde la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana. Además, en medios mexicanos aseguran que está en carpeta en el Cruz Azul.

Aunque no quieren extrañarlo, en Boedo ya imaginan que no será fácil retener al ex Boca, quien tuvo un desempeño notable en 2016: sólo le faltó un título a nivel colectivo para coronar su gran actuación individual.