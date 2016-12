"Trabajamos para revertir la pobreza estructural", resaltó el ministro Rogelio Frigerio

Fotos MISIÓN. "Para nosotros es importante traer buenas noticias a Santiago", manifestó el ministro sobre las obras para la provincia.

"Para nosotros es importante traer buenas noticias a Santiago del Estero, sobre todo para esta gente que está privada de muchas cosas y que ahora va a poder tener agua potable y cloaca", disparó el ministro Rogelio Frigerio, acerca de la significación que tenía su visita a la provincia, y en especial a Colonia El Simbolar donde concedió una entrevista a EL LIBERAL.

El titular de la cartera nacional de Interior, Obras Públicas y Vivienda señaló que las obras que forman parte del programa de mejoramiento de hábitat, se incluyen dentro de una de las tres grandes metas que se fijó el presidente Mauricio Macri: eliminar la pobreza.

"Y sobre todo la pobreza estructural de la Argentina -enfatizó-, que tiene que ver con la ausencia de servicios básicos para tantos millones de argentinos".

Al respecto, expuso que hay "siete millones de argentinos que no tienen agua potable, 20 millones que no tienen cloacas y tenemos que trabajar en ello, porque aunque muchas de estas obras no se ven porque van bajo tierra, sabemos la importancia que tienen para la gente", manifestó Frigerio.

Además, sostuvo que "estas obras dan trabajo de calidad, en este caso a los vecinos de Colonia El Simbolar" y subrayó que "hay un compromiso del presidente Mauricio Macri, que es que el ciento por ciento de los argentinos tiene que tener acceso al agua potable y a las cloacas, los servicios básicos esenciales".

Explicó en tal sentido, que "todos los estudios indican que la gente que tiene agua potable y cloacas vive mucho mejor y más tiempo, por lo menos una sobrevida de 10 años, y en esto el Estado no tiene que estar ausente, tiene que tener esa presencia que estamos marcando hoy acá en la colonia".

Sin cambios en la economía

Luego, en rueda de prensa y ante la consulta de EL LIBERAL, aseguró que la salida de Alfonso de Prat Gay de la cartera de Hacienda y Economía y la subdivisión en dos ministerios de esta área, representen un cambio en la política económica. "La salida del ex ministro sólo es un cambio en la organización", expresó tajante.