Sobreseyeron a veterinario que mató a puñaladas a dos chicas en un parque

29/12/2016 -

El parque Irala, en el barrio porteño de La Boca, fue escenario de un violento ataque en octubre que causó gran conmoción: el veterinario cordobés Mariano Alejandro Bonetto (27) -con problemas mentales- apuñaló a las adolescentes Natalia Grenbenshicova (15) y Nuria Couto (18).

Luego, el agresor fue atacado por vecinos, que le quitaron el cuchillo y se lo clavaron en la cabeza. Las chicas, por su parte, agonizaron durante tres semanas y murieron.

Ahora, por decisión de la jueza de instrucción Wilma López, el asesino fue declarado inimputable y sobreseído.

En fallo con fecha del 14 de diciembre, la magistrada decidió, "de conformidad con lo normado en el art. 34 inc. 1° del Código Penal de la Nación", en el que dice que "no es punible el que no haya podido en el momento del hecho -ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones".

Entre otros detalles, el fallo decretó como "como medida de seguridad" su internación durante 25 años en el sector del programa de Salud Mental de la cárcel de Ezeiza, "debiendo ser sometido a un tratamiento adecuado".

Además, ordenó "el control periódico jurisdiccional de frecuencia semestral, previa evaluación de una junta médica" y que le practiquen "los estudios sugeridos por los forenses y evaluaciones neurológicas para determinar el protocolo a seguir que será tanto farmacológico como social, psicoeducativo y psicoterapéutico".