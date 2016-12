"La Princesita" suma escándalos

29/12/2016 -

E l papá del "Polaco", Jorge Carlos López, contó cómo era la relación entre su hijo y Karina "La Princesita", quienes estuvieron en pareja durante 6 años. "A tu hijo lo denunciaron por violencia de género, ¿usted cómo tomó esto?’, le preguntaron durante su visita en el programa Los ángeles de la mañana. "Ezequiel no le pega a nadie. Capaz, si lo calentás mucho, te va a empezar a gritar", precisó. El padre del cantante recordó que con Karina tenían peleas constantes.

"Como es famoso, las chicas lo siguen y las mujeres se ponen mal", señaló. "Cuando vivíamos juntos en Remedios de Escalada, yo me levantaba y tenía el cartero lleno de cartas. Se levantaba Kari, veía todas esas cartas y ahí se armaba despelote", narró.

"Era celoso. Celos mutuos, aunque las mujeres son siempre más celosas. Empezaban a joder y se tiraban con los celulares. Había violencia de ambas partes", sentenció. Este relato se suma al escandaloso cruce que mantuvo la actual pareja de Sergio ""Kun"" Agüero y su ex esposa Gianinna Maradona, a través de Twitter, a raíz de un comentario que supuestamente habría hecho la hija de la cantante sobre Benjamín, el hijo de Giannina, y que "saltó" gracias a una transmisión en vivo que hizo la hermana del futbolista, Mayra del Castillo Agüero. En ese video aparecieron Benjamín (8), hijo de Gianinna y el "Kun", y Sol (9), hija de "La Princesita" Karina y El Polaco. Desde la cuenta @fl_opy1992, a nombre de Florencia Romero, le escribieron un mensaje sobre algo que supuestamente se vio en ese video, que desató la furia de la hija de Diego Maradona. ‘¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién dijo que mi hijo es un maricón?’, contestó la diseñadora, como respuesta a un mensaje que fue borrado. Como no recibía más información, Gianinna insistió: "Explicame te lo pido por favor, porque me estoy por subir al tren para ir a buscarlo", escribió.

Karina salió a cruzar por Twitter a la ex de su pareja: "Si tenés algo para decir de mi hija, me llamás y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras... ¡pero con mi hija no te metas! ¿Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? ¡Con mi hija, no! ¡Pedís mi número y me llamás por teléfono si tenés algo que decir!". Gianinna le respondió: "¡No voy a contestarte por Twitter! ¡Si tenías algo que decirme, agarrabas el teléfono y me lo decías! No dije nada de tu hija. Preguntá bien primero.

Después, si querés salir en algún portal de espectáculos, ya no es mi problema". Por su parte, Mayra, hermana del "Kun" Agüero: "En el video yo estaba jugando al burako, y en un momento pasaron por atrás Benjamín y Sol. Benjamín le dijo a Sol si quería jugar con él al monopatín. Nada más. Nadie llamó maricón a nadie. No sé quién le inventó eso", aclaró.