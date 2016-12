Roban el bombo a un profesor con síndrome de Down

Fotos Fernando Gómez Orieta y su familia piden de la ayuda de la sociedad para dar con el bombo. Fernando Gómez Orieta y su familia piden de la ayuda de la sociedad para dar con el bombo. Previous Next

29/12/2016 -

Fernando Gómez Orieta es el profesor de danzas, con síndrome de Down, más reconocido de Santiago del Estero. Quizás en el lugar donde todos más lo vieron bailar fue en el Patio del “Indio” Froilán, donde tiene asistencia perfecta todos los domingos.

Esta madrugada, su familia se dio con que le había robado su bombo, con el que imparte clases. El hecho sucedió en el barrio Los Álamos de la ciudad de La Banda, y la denuncia fue radicada en la Comisaria 14.

En su cuenta de Facebook, su hermano Facundo, puso: “Esta mañana me encontré el auto abierto, me robaron cosas de valor mías y de mi novia, pero lo más importante el bombo de mi hermano Fernandito, pido por favor si saben algo que me avisen, el bombo es lo más preciado de mi hermano..”, describió el también joven bailarín

Su madre, Mónica Gómez Orieta, contó a EL LIBERAL que el bombo de Fernandito llegó a acompañar al “Chaqueño” Palavecino, en una de sus actuaciones que hizo en Santiago.



Además, el instrumento fue construido y regalado personalmente por el “Indio” Froilán González, quien guarda un cariño especial por Fernando y su familia.

El instrumento lleva en sus laterales el nombre de Fernando Gómez Orieta y una leyenda que dice “primer nieto”, la cual fue dedicada por Froilán.

Ante cualquier novedad, quienes puedan colaborar con su hallazgo, pueden hacerlo al teléfono 154 03-9902 (Moni Gómez Orieta).