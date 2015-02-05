CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Diciembre 2016

A LAS 23.45 LOS MILAGROS DE JESÚS

Hoy 22:07 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFE NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 NOS REÍMOS JUNTOS

22.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

(CONTINUACIÓN)

23.45 LOS MILAGROS DE JESÚS

00.45 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

17.30 IMPUTADOS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 LA VECINA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA PREVIA DE BENDITA

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 PURA VIDA CADA DÍA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 ESPOSA JOVEN

18.30 SARAS Y KUMUD

19.15 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA, ESPECIAL

PERROS

 


CANAL 14 

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIEN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA RED STAR

(FEM)

15.30 DALE FERRO

16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 CHIKICHIS

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.30 LA 40


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

08.49 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

11.06 OPERACIÓN ESCAPE

12.54 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

15.47 YOU AGAIN

18.00 UN VIAJE DE AQUELLOS

19.42 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

22.00 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉ-

NIX

TCM

07.00 CASADOS... CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.00 PEARL HARBOR

16.25 ¿DÓNDE ESTÁS HERMANO?

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 EL PADRINO II

TNT

08.47 EL DESCANSO

11.15 HECHIZADA

13.05 ELF, EL DUENDE

14.56 MI VILLANO FAVORITO 2

16.47 EL MAESTRO DEL TAI CHI

18.35 RALPH, EL DEMOLEDOR

20.25 PUNTOS DE VISTA

22.00 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚ-

PER PODERES

00.05 DOS LOCOS EN PATRULLA

01.53 DE LA CUNA A LA

SPACE

09.42 ROMEO DEBE MORIR

11.47 DE LA CUNA A LA TUMBA

13.37 SERPIENTES A BORDO

15.32 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

18.17 EL CÓDIGO DEL MIEDO

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 RESIDENT EVIL. LA RESURRECCIÓN

23.51 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN

CINECANAL

09.00 SANTA’S LITTLE HELPER

10.35 LA VIDA DE PAUL NEWMAN COMO CORREDOR

DE AUTOS

12.10 ROBOTS

13.45 500 DÍAS CON ELLA

15.25 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

17.30 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

20.00 HÉROES

22.00 INSURGENTE

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 CAMBIADAS AL NACER

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 CAMBIADAS AL NACER

17.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 30, A LAS 23, ACÚSTICOS

DE ROCK CON LA BANDA

SIGMALUCA, TEMAS DE SU PRIMER

DISCO, Y ADELANTOS DE SU

SEGUNDO MATERIAL DISCOGRÁ-

FICO. ADEMÁS, COVERS NACIONALES

E INTERNACIONALES DE

LUIS ALBERTO SPINETTA, PINK

FLOYD, RADIOHEAD. FELIPE BAZARELLI

(VOZ), TOMÁS VÉLEZ

(GUITARRA, TECLADOS, VOZ),

SANTIAGO ARIAS (BAJO, COROS),

FACUNDO ORELLANA (GUITARRA,

COROS), MAUCHI BARBERIS (BATERÍA).

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30,

ABRAXAS DESPIDE EL 2016 CON

CLÁSICOS DE LOS 60, 70 Y 80.

OLD LIONS

(ALSINA Y COSTANERA)

+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS

22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA,

CON LA PRESENTACIÓN

DE PETECO CARABAJAL, JUAN

SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL,

HORACIO BANEGAS, ORELLANA

LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.


CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGE (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

HOY- 16:30 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

-00:45 (Subt)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

-00:00 (Subt)

TROLLS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

HOY-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LA LLEGADA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

HOY - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)

-01:00 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON

CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

HOY- 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL

HUDSON (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)

HOY- 20:40 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA

OFICINA (2D):

COMEDIA, (SAM13)

HOY - 22:40 (Subt) 00:45 (subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS

Y DÓNDE ENCONTRARLOS

(2D):

AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR.

(SAM13)

HOY-17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA

(2D):

TERROR, (SAM13)

HOY- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO

(2D):

SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:15 (Subt) 00:10 (subt)

Programación sujeta a modificación

sin previo aviso


HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D ATP

18:10- 20:20 (TODOS LOS DIAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA

DE STAR WARS 2D APTA

13 AÑOS

17:00- 19:40- 22:10- (TODOS LOS

DIAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA

DE STAR WARS 3D APTA

13 AÑOS

18:00 (TODOS LOS DIAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

20:50 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)

LA LLEGADA 2D APTA 13

AÑOS

22:30 (TODOS LOS DIAS

 
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