CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Diciembre 2016
A LAS 23.45 LOS MILAGROS DE JESÚS
Por El Liberal
Hoy 22:07 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFE NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 NOS REÍMOS JUNTOS
22.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(CONTINUACIÓN)
23.45 LOS MILAGROS DE JESÚS
00.45 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
17.30 IMPUTADOS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 LA VECINA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA PREVIA DE BENDITA
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 PURA VIDA CADA DÍA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 ESPOSA JOVEN
18.30 SARAS Y KUMUD
19.15 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA, ESPECIAL
PERROS
CANAL 14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIEN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA RED STAR
(FEM)
15.30 DALE FERRO
16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 CHIKICHIS
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.30 LA 40
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
08.49 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
11.06 OPERACIÓN ESCAPE
12.54 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
15.47 YOU AGAIN
18.00 UN VIAJE DE AQUELLOS
19.42 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
22.00 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉ-
NIX
TCM
07.00 CASADOS... CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.00 PEARL HARBOR
16.25 ¿DÓNDE ESTÁS HERMANO?
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 EL PADRINO II
TNT
08.47 EL DESCANSO
11.15 HECHIZADA
13.05 ELF, EL DUENDE
14.56 MI VILLANO FAVORITO 2
16.47 EL MAESTRO DEL TAI CHI
18.35 RALPH, EL DEMOLEDOR
20.25 PUNTOS DE VISTA
22.00 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚ-
PER PODERES
00.05 DOS LOCOS EN PATRULLA
01.53 DE LA CUNA A LA
SPACE
09.42 ROMEO DEBE MORIR
11.47 DE LA CUNA A LA TUMBA
13.37 SERPIENTES A BORDO
15.32 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
18.17 EL CÓDIGO DEL MIEDO
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 RESIDENT EVIL. LA RESURRECCIÓN
23.51 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN
CINECANAL
09.00 SANTA’S LITTLE HELPER
10.35 LA VIDA DE PAUL NEWMAN COMO CORREDOR
DE AUTOS
12.10 ROBOTS
13.45 500 DÍAS CON ELLA
15.25 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
17.30 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE
LOS CAÍDOS
20.00 HÉROES
22.00 INSURGENTE
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 CAMBIADAS AL NACER
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 CAMBIADAS AL NACER
17.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 30, A LAS 23, ACÚSTICOS
DE ROCK CON LA BANDA
SIGMALUCA, TEMAS DE SU PRIMER
DISCO, Y ADELANTOS DE SU
SEGUNDO MATERIAL DISCOGRÁ-
FICO. ADEMÁS, COVERS NACIONALES
E INTERNACIONALES DE
LUIS ALBERTO SPINETTA, PINK
FLOYD, RADIOHEAD. FELIPE BAZARELLI
(VOZ), TOMÁS VÉLEZ
(GUITARRA, TECLADOS, VOZ),
SANTIAGO ARIAS (BAJO, COROS),
FACUNDO ORELLANA (GUITARRA,
COROS), MAUCHI BARBERIS (BATERÍA).
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30,
ABRAXAS DESPIDE EL 2016 CON
CLÁSICOS DE LOS 60, 70 Y 80.
OLD LIONS
(ALSINA Y COSTANERA)
+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS
22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA,
CON LA PRESENTACIÓN
DE PETECO CARABAJAL, JUAN
SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL,
HORACIO BANEGAS, ORELLANA
LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGE (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
HOY- 16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
-00:45 (Subt)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
-00:00 (Subt)
TROLLS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
HOY-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LA LLEGADA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
HOY - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)
-01:00 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON
CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
HOY- 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL
HUDSON (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)
HOY- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA
OFICINA (2D):
COMEDIA, (SAM13)
HOY - 22:40 (Subt) 00:45 (subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS
Y DÓNDE ENCONTRARLOS
(2D):
AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR.
(SAM13)
HOY-17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA
(2D):
TERROR, (SAM13)
HOY- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO
(2D):
SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:15 (Subt) 00:10 (subt)
Programación sujeta a modificación
sin previo aviso
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D ATP
18:10- 20:20 (TODOS LOS DIAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA
DE STAR WARS 2D APTA
13 AÑOS
17:00- 19:40- 22:10- (TODOS LOS
DIAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA
DE STAR WARS 3D APTA
13 AÑOS
18:00 (TODOS LOS DIAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
20:50 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)
LA LLEGADA 2D APTA 13
AÑOS
22:30 (TODOS LOS DIAS