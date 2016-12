FÚNEBRES | 30 de Diciembre de 2016

Hoy 22:10 -

FALLECIMIENTOS

• Asencio Marcelino Ledesma (Forres)

• Rafael Acuña

• José Alfredo Díaz

• María Inés Santillán

• Dominga Irene Castillo (Villa Robles)

• Juan Edgardo Llanos (La Banda)

• Ramón Rosa Villalba

• Victoria Eugenia Gómez (La Banda)

• Edmundo Rosmiro Carabajal (La Banda)

Sepelios Participaciones

ACUÑA, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Su esposa Romina, sus hijos Geraldine e Ingrid Acuña, su padre Alberto, sus hnos. Mario Pérez, Lía Acuña y Noemí Salto, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio El Zanjón. Cob UOCRA. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

DÍAZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Sus hijos Cristian, Lorena, Nacho, su papá Paco, su esposa Cristina, sus hnos. Mirna, Chala, Niño y Gilli. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

DÍAZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Sus primos Marcia y Negro, su sobrino Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Mony Castagna de Infante y flia.; Chichila de Montes y flia. abrazan a su padre, hermanos y demás familiares con inmenso pesar en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Rosa Mitre y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al querido Héctor e hijos en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|."Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Gastón y su señora; Damián, Pablo y Maxi y sus nietos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en San Martín y Canal, Bº Libertad y serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. Su hermano Luciano, su hermana política Teresita González; sus sobrinos Cristina, Viki, Graciela, Naty, Noelia y Willy y demás familiares. Sus restos son velados en San Martín y Canal, Bº Libertad y serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|."Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Marta Gómez, sus sobrinos Sergio, Judith y Vero participan su fallecimiento. Sus restos son velados en San Martín y Canal, Bº Libertad y serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. Su sobrina Graciela Gómez, su sobrino político Cristian Ovejero y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en San Martín y Canal, Bº Libertad y serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

NOVILLO CORVALÁN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16 en Córdoba|. María Rosa Rímini Olmedo de Avendaño, sus hijos María Rosa y Eugenio Soria; Baltazar y Mariel Alurralde; María Magdalena; Francisco y Milagros Molina; Juan Santiago y Mercedes Gigena y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Dolores y familia en este penoso momento.

NOVILLO CORVALÁN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16 en Córdoba|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos María Luisa, Raúl, Alfredo, Tristán, María, Joaquín Femayor, Agustina, Agüero Marañón y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Carlos.

PIPINO, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Concordia Pcia. de Entre Ríos el 27/12/16|. Jorge A. Barbero y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Dr. Federico Pettinicchi, su esposa Beby Tolosa, sus hijos Nicolás y familia y Lucca Martín Pettinicchi, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos César y Mariela en tan difícil momento.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Cecilio Karam y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, José Pérez Neme, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Facundo Pérez Carletti y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento de su colegiada. Se elevan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Dr. Raúl Villalba y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Dr. Cesar Maguna en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Sus hijos Verónica, Magalí, Mauro, María, Fidel, Luciano, hijos pol, nietos, su compañero Ramón Sánchez y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

VILLALBA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Su esposa Ramona Acosta, hijos Raúl, Cecilia, h. pol. Gustavo, nieto, nietos Lucas, Natahndel, Misael, part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLALBA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Comunidad Educativa y de maestranza de la Escuela Nº 29 Francisco Laprida participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Belindo Gómez y Gracia Cirimonte de Gómez y su hijo Dante Alejandro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BERTINI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. "Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo, pero tu llama indeleble nunca se apagará". Agradecemos a nuestros familiares, amigos, vecinos, que nos acompañaron en este momento tan difícil e invitarlos a la misa con motivo del noveno día de su fallecimiento. Que se oficiará hoy viernes a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Su cuñado, sobrinos y sobrinos nietos.

COPELLO, MARTÍN LEANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/12|. Vivirás en nuestros corazones por siempre y le pedimos a Dios la resignación necesaria para superar tu ausencia. Tus padres, hermanos y sobrinos realizarán una misa en la Pquia. San Juan Diego del Bº Saint Germain a las 20.30 hs.

CORONEL, ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Mamita hace 9 días que te fuiste se te extraña en cada rincón, descansa en paz en los brazos del Señor. Sus hijos y nietos, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en el dolor, e invitamos a la misa por sus 9 días que se oficiará en la Catedral, el día 30/12 a las 20.30 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/16|. Sus padres Samuel y Noemí, sus hermanos Walter, Ramón, Luis, Teresa y Mónica, sus sobrinos Néstor, Julito y Bauti invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la parroquia Santa Rita.

LÓPEZ, RICARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Su esposa Olga y sus hijos Tamara, Fátima, Gabi, Carma, Maru, Cristian, Alfredo, Nari, Jennifer y sus nietos invitan a la misa que se oficiará mañana domingo a las 10.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

LUNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Sus hermanos y sobrinos invita a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, se realizarse en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Sus familiares invitan al novenario de misas que se celebra diariamente en la Catedral Basílica a las 20.30.

RAMOS ELWART, ELIANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Eli, a 9 días de tu partida de este mundo físico, recordamos que un frío día de invierno, has venido para envolvernos con tu calidez para siempre. Parecías una manzanita, tenías las mejillas rojas. Desde entonces te las has arreglado para multiplicar esa calidez en cada ser que te conocía. Has quedado en cada uno que te supo ver y a veces escuchar, es que no eran necesarias las palabras, tu mirada lo decía todo y más aún tus caricias y acciones. Hemos aprendido gracias a vos, que para dar, solo hace falta tener la voluntad de hacerlo, porque no sabemos cómo hacías, pero siempre tenías para todos y siempre estabas para todos. El tiempo en tu mundo no existía, tenías tu propio ritmo, no obstante siempre lo tenías todo listo justo a tiempo como un milagro de creatividad repetitivo, cada vez que algo te proponías. Hoy sos la inmensidad que nos rodea, la fresca brisa reconfortante del verano, serás los cálidos rayos del sol en el invierno, las estrellas incandescentes del cielo nocturno, el ave de vuelo libre en el celeste firmamento. Sos el dulce sueño de nuestras noches y la luz viva del despertar de cada mañana. En tu nombre se alza un eterno amor al servicio, la amistad, la entrega incondicional, el humanismo infinito, la hermandad y la protección a los más débiles. Angelical y cristalina has venido, más pura te has ido para derramar en cada uno de nosotros, lo que en silencio has cultivado con éxito, tu entrega, amor y lealtad. Por siempre Eliana vas a vivir en nuestros corazones y en los más preciosos recuerdos. Te amamos con toda la fuerza de nuestros ser, te bendecimos y enviamos todas oraciones para que siempre estés en un lugar lleno de luz, paz y amor junto a seres maravillosos como vos. Tus padres Lila y Antonio, tus hermanas Yanina y Cecilia, tus padrinos Reina y Raúl, tus tíos Estela, Walter, Myrian, Lidia, María y Ramón, tus primos María, Juan, José, Lucas, Jorge, Adrián, Luciano y Julio invitan a la misa que se oficiará el 30 de diciembre a las 20.30 hs en Catedral Basílica. Agradecen el acompañamiento de sus amigos, familiares, compañeros y allegados a Eliana y su familia.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijas Mónica, Miryam y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ, ROGER RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/10|. Sus hermanos: Diego y Marcelo, sus hijas Aldana y Agostina, sus sobrinas, cuñadas y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica,con motivo de cumplirse 6 años de su partida a la Casa del Señor.

SALDAÑO, GERMÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus padres Luis Antonio Saldaño y Verónica Moreyra; su hermana Florencia Saldaño; sus abuelos Pila Saldaño y Azucena Maldonado de Saldaño invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, EDMUNDO ROSMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. Sus hermanas Herminda, Petrona, sobrinos Susana, Teresa, nieta en el afecto Fernanda part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio La Misericordia a las 17, casa de duelo Libertad 627 Villa Griselda. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, VICTORIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. Sus hijos Miriam, Margarita, Teresa, Celia, Ramón, Juan, María, h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 11, casa de duelo Belgrano 532 sv. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LLANOS, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Su esposa Ramona Acosta, hijos Raúl, Cecilia, h. pol. Gustavo, nieto, nietos Lucas, Natahndel, Misael, part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela N° 375 "Mercedes de Iruzum" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Yesica Noelia Rojas, rogando una oración en su memoria.

ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Compañeros de su hija Romina: Carmela, Matilde, Esther, Armando, Lili, Valeria, Jorge, Hernán, José, Silvina, Mirta, Silvana, María Rosa, Agustín, Lorena, Fabián, Marisa, Silvia y Esteban participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, OSVALDO PASTOR (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Ramón Gallardo, José Adalberto Sayago y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BRAVO DE SILVETTI, CELIA MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. Fuiste buena madre, incomparable, abuela, bisabuela. Mi compañera, esposa, mi gran Amor incomparable, has luchado tanto con la ingrata salud, que hoy no puedo resignarme por tu partida, te amo infinitamente "Chela" y te amaré mientras viva tu desconsolado esposo: Cacho Silvetti, sus 3 hijas: Mariela, Mabel y Claudia, sus yernos y nietos les invita a la misa en el día de hoy al cumplirse 8 meses de su viaje a la eternidad en la iglesia Santiago Apóstol a las 20:30.

DOS SANTOS, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/05|. Juan: Hace 11 años que nos dejaste físicamente, porque aún estás presente en todo momento, vives en nuestros corazones, sus padres, esposa, hijos, hermanos y nietos, invitan a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20:30 en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CASTILLO, DOMINGA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Su esposo René, Suárez, sus hijos José, Marina y Luisina, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Florida Villa Robles. Ceremonial, Eexequias y Tanatopraxia realizadoO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEDESMA, ASENCIO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. Sus hermanos Felipe, Leopoldo, Josefa, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 h en el Cementerio de Forres. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.