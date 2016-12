Marchi: "No están dadas las condiciones"

Fotos SERGIO MARCHI.

30/12/2016 -

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, aseguró que "no están dadas las condiciones" para que se reanude el torneo de Primera División por la grave crisis económica que atraviesan los clubes.

"No están dadas las condiciones para que se reanude el torneo, por cómo están económicamente los clubes en este momento. Sería una gran irresponsabilidad que eso ocurriera", advirtió Marchi en diálogo con Closs Continental.

"Hay deudas salariales con los jugadores, con los empleados, entrenadores, proveedores. No hay un horizonte claro de lo que percibirán en el futuro. No se puede reiniciar la competencia", reiteró el dirigente.

Y continuó: "Habíamos hablado de esto con el Comité de Regularización de la AFA y el Ministerio de Trabajo, que debe intervenir porque están en juego las fuentes laborales".

Marchi, además, explicó. "Muchas situaciones se conjugaron para llegar a esto. Un acta y un compromiso que no se cumplieron. Y varios clubes que no hicieron las cosas bien, que armaron muy mal sus presupuestos", puntualizó.

"Ahora si no llega el dinero, ¿qué van a hacer las instituciones? ¿Cómo van a armar sus presupuestos si no saben cuánto y cómo van a cobrar? Escucho que hablan de refuerzos y no cumplieron aún con los contratos que vencen el 31 de diciembre".