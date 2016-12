"Ahora me acusan de encubrir el atentado de la Amia de hace 22 años"

Fotos DENUNCIADOS. Además de la ex presidenta, están denunciados Héctor Timerman ; al diputado Andrés Larroque; Luis D’Elía y Fernando Esteche ;

30/12/2016 -

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió en la tarde de ayer a través de su cuenta de twitter a la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman que la involucra y respondió con ironía sobre esa situación. "Ahora me acusan de encubrir el atentado de la Amia ocurrido hace 22 años y medio! Lo único q les falta es acusarme de la muerte de Kennedy", sostuvo la ex mandataria. Cabe destacar que en la denuncia realizada por Nisman, además de la ex presidenta, el fiscal especial señaló al entonces canciller Héctor Timerman ; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés ‘Cuervo’ Larroque; a Luis D’Elía y Fernando Esteche ; al supuesto agente inorgánico de la ex Side Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia. Pasos Tras el sorteo del juez, trascendió que tomará en cuenta las 50 medidas de prueba que solicitó el fiscal Gerardo Pollicita, para determinar si es verosímil la denuncia que presentó Nisman antes de morir.