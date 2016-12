No estará en la asunción de Donald Trump

30/12/2016 -

El Presidente de la Nación confirmó que no viajará a Davos ni a la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, el cual será el próximo 20 de enero.

"No necesito hacer todos los viajes, no puedo: este año viajo a China, Corea, Japón, Holanda, España. Seguro voy a ir a Washington durante el año", adelantó en una entrevista.

Por otro lado, cuestionó algunos dichos de Cristina Kirchner sobre la actual gestión de Gobierno. Entre otras cosas dijo sentirse "perseguida" por la Justicia.

"La ex presidenta siempre tuvo un problema: vive en su propio planeta y construye su propia realidad. Yo jamás he presionado a la Justicia para que haga una cosa o la otra. Ella no es una perseguida política", resaltó Macri.