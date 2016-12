Américo cantará en el Festival de La Salamanca

30/12/2016 -

Américo, el cantante chileno de baladas y cumbia, es la figura internacional que se presentará el próximo viernes 3 de febrero de 2017, en el Festival Nacional de La Salamanca. Domingo Johnny Vega Urzúa, nombre real del compositor, se impuso de esta manera al venezolano Franco De Vita y el argentino Ulises Bueno, los otros músicos que estaban en la mira de los organizadores de este encuentro musical que se desarrollará desde el 2 hasta 6 de febrero próximos en el club Sarmiento, de La Banda.

Cuando el intendente de La Banda, Pablo Mirolo, anunció oficialmente la cartelera completa del festival que organiza el municipio bandeño había dicho que la grilla no estaba cerrada del todo y que, en el transcurso de los días, podrían incorporarse nuevas figuras para La Salamanca. Después de las negociaciones realizadas, se eligió a uno de los artistas con mayores ventas en Chile. De esta manera, Américo, oriundo de Arica, es el segundo cantante chileno en presentarse en el escenario Jacinto Piedra. El primero fue el santiaguino Alberto Plaza.

En la noche de "Peteco" y Juan

Ayer, finalmente, se conoció que quien se incorporará a la segunda noche de la Salamanca será el cantante que se hizo conocido en la banda tropical "Alegría".

El hijo del también cantante Melvin "Corazón" Américo y Leyla Urzúa, cantará en la noche del homenaje que realizarán a Jacinto Piedra los santiagueños Carlos Oscar "Peteco" Carabajal, Juan Saavedra y Santiago Suárez.

La Banda tendrá la oportunidad de ver, escuchar y bailar junto a Américo en el Festival Nacional de La Salamanca 2017, porque se presenta como uno de los platos fuertes del evento estival. Sin duda, Américo se encuentra en su mejor momento artístico. Sus últimas presentaciones han arrasado en asistencia de público y los festivales televisados se disparan en rating, su rotación en las radios es sobresaliente con singles éxitos como "Te vas", "El Embrujo", "Traicionera" y "Que levante la mano".

El número uno

Américo es uno de los artistas con mayores ventas en Chile, donde sus álbumes "En vivo", "Américo en Viña", "Yo soy", "Yo sé" y "A morir" acumulaban ventas de 130 000 copias hasta junio de 2013. Hasta entonces, dos de dichos álbumes figuraban entre los diez más vendidos en formato físico en el país durante el siglo XXI; ellos fueron: "A morir" y "En vivo", los que se ubicaron en el tercer y en el décimo lugar con ventas de 63 000 y 29 000 copias. Además, es el artista chileno con el título más vendido desde el inicio de siglo, "A morir". Es considerado como el número uno de los cantantes de baladas y cumbia tropical de Chile. Américo, cuando habla de sus inicios, cuenta: "Fue en una presentación del disco ‘Tropicalmente Américo’ que me descubrió el Grupo ‘Alegría’, y como estaban sin vocalista, me llamaron el año 1995 a integrarlo. Con esta agrupación de la Región de Coquimbo me trasladé a vivir a Santiago y comencé a hacer shows, a salir en TV, a recorrer el país y a dedicarme profesionalmente a la música". Las canciones interpretadas por Américo, en su mayoría son de cantantes peruanos, los cuales ha convertido en éxitos como "Niña ay", "Que levante la mano" y más.