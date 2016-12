Angelici: "¿Por qué no pensar que pueda volver?"

Fotos DESEO. Angelici le abrió las puertas al "Apache" para otro regreso al club.

30/12/2016 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, no descartó un tercer paso de Carlos Tévez por la entidad xeneize y en su cuenta de twitter escribió que "si fuimos capaces de traerlo cuando era imposible, ¿por qué no pensar que pueda volver?".

Angelici se sumó así al hashtag #HastaProntoCarlitos #BocaEsTuCasa" que se viralizó en las redes sociales.

La partida de Carlos Tévez al fútbol de China se anunció anteanoche en forma oficial e inmediatamente se dispararon los comentarios en las redes sociales.

Por su parte, el representante de Tévez, Adrián Ruocco, aseguró que el delantero, después de tomar la decisión de emigrar al fútbol de China "con la cabeza y el corazón", podría regresar a Boca Juniors en un año.

"No descarto un regreso de Tévez a Boca, pero hay que ver si no se rompió algo con los hinchas. Carlos tiene contrato por dos años, pero si no está contento, en un año se puede venir a Boca o dejar el fútbol. No puede ir a otro club porque así lo dice la cláusula que se firmó", indicó el empresario por la señal de Fox Sports.

Ruocco informó que la idea de Tévez era comunicar la decisión de dejar Boca de una manera "un poco más formal", pero el robo en su casa de San Isidro cambió los planes y decidió irse de vacaciones a México. "Carlos está a tiempo de despedirse del público de Boca. No es lo que muestran, que firmó con los chinos y se fue. Carlos no se despidió del hincha de Boca porque no tuvo oportunidad. Aún no viajó a China, no se hizo la revisión medica", resaltó.