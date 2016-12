También cargó contra la Comisión Normalizadora

30/12/2016 -

Pablo Toviggino, insistente en su pedido de elecciones presidenciales para AFA, habló acerca del rol de la Comisión Normalizadora impuesta por Fifa, en la que mantiene un cargo y aseguró que se desaprovechó una buena oportunidad.

"Lo positivo que me llevo de la comisión es escuchar que desde la Fifa nunca se atreverían a desafilar a la AFA. La oportunidad que nos dieron de tener una comisión, la desaprovechamos", lamentó.

"Pasamos 6 meses mirando cuestiones mínimas y no nos dimos cuenta que se nos venció un contrato. La mejor manera de salir es convocando a elecciones". Fifa no va a desafiliar al mejor fútbol del año", finalizó dejando en claro que AFA no será apartada de la Fifa.