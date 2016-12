Brindis de fin de año: el senador Zamora acompañó a la militancia radical

Fotos El senador Zamora brindó con la militancia radical.

30/12/2016 -

El senador nacional Dr. Gerardo Zamora participó del brindis de fin de año de las agrupaciones radicales realizado en el predio de Ciencias Económicas junto al intendente capitalino, Hugo Infante, funcionarios provinciales, municipales y concejales.

En la oportunidad, Zamora brindó para que "en los hogares de todos los santiagueños reine la paz, la felicidad y la esperanza de un futuro mejor".

En un marco de alegría y entusiasmo, el senador Zamora fue recibido por la gran cantidad de dirigentes y simpatizantes, que le brindaron sus afectos y saludos.

Gerardo Zamora agradeció a los organizadores que "hicieron posible que los correligionarios puedan estar presentes en esa reunión. Lo importante es que nosotros podamos llevar adelante y en alto las banderas. Me enorgullece mucho que podamos hacer juntos el primer brindis de esta noche y les pido a todos los que están aquí presentes que le transmitan a quienes no lo están el saludo de la gobernadora Claudia de Zamora por acompañarla en este proyecto político de unidad provincial en el cual la ciudad Capital ha sido esa fuerza motivadora. Quiero agradecer a todos ustedes y también a los que no están en este mundo, porque hay muchísimos correligionarios que habrían querido ver las obras que se están haciendo en la provincia y quiero brindar también por Mario Bonacina y por Bruno Volta, con quienes hemos tenido diferencias pero siempre hemos levantado la bandera de Alem e Irigoyen, la de Perón y la de Eva Perón, la de muchos hombres del socialismo y de otros sectores que queremos y acompañamos humildemente a nuestra Gobernadora".

Finalmente, Zamora señaló "nosotros debemos estar al lado de la gente y les hablo en calidad de militante, no de senador. Nuestra bandera argentina y santiagueña tienen que ser la que nos motive a hacer las cosas que debemos y de mirar hacia el futuro. Nosotros vamos al reivindicar la política y la militancia política" aseveró y brindó para que "en los hogares de todos los santiagueños reine la paz, la felicidad y la esperanza de un futuro mejor".