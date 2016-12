Empleados de La Cañada participaron de un brindis de fin de año

Fotos El brindis de fin de año en La Cañada, Departamento Figueroa.

Empleados de la Comisión Municipal de La Cañada, localidad ubicada en el departamento Figueroa, participaron de un brindis de fin de año junto a la titular de la comuna, profesora Nilda Moyano, así como también funcionarios y trabajadores de las distintas áreas.

Al tomar la palabra, Nilda Moyano agradeció a todos los empleados municipales por “el esfuerzo que han puesto este año, por la labor desempeñada que muchas veces no es fácil”, al tiempo que destacó que “ustedes son los actores más importantes y principales para cualquier gestión y para la estructura del Estado municipal”. La jefa comunal también los felicitó por todo lo logrado durante este año porque “eso se ha hecho con el trabajo en conjunto”. “Estoy sumamente agradecida a todos, me he sentido muy cómoda y he sentido la colaboración permanente de las distintas áreas, para ponernos al hombro y transformar La Cañada”, indicó en tal sentido.

Finalmente, la comisionada hizo extensivo su agradecimiento “al gobierno de la provincia por habernos abierto las puertas y permitirnos desarrollar acciones conjuntas para trabajar por el desarrollo y progreso de nuestro pueblo”.