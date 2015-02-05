CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Diciembre 2016
A LAS 14.30, LOS SIMPSONS
Por El Liberal
Hoy 20:26 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 DISCOVERY KIDS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 DISCOVERY KIDS (CONTINÚA)
13.00 LOS CREADORES
13.30 LOS SIMPSONS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
18.30 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
20.15 CINE. EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
22.00 MUSICALES EN AÑO NUEVO
02.00 CINE. BETIBU
04.00 PAUSA EN FAMILIA
PROGRAMACIÓN PARA EL DOMINGO
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 CINE. LA NUEVA CENICIENTA 2
13.30 LOS SIMPSONS
17.15 DISCOVERY KIDS
18.45 CINE. SON COMO
NIÑOS 2
20.15 MOISES, EL RESUMEN
21.15 MOISÉS, EL ADELANTO
22.30 CINE. JUSTO EN LA MIRA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁB ADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
12.00 ARGENTINA POR ARGENTINOS
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 CINE
19.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 ARGENTINA BAILA
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
14.00 CINE TRECE
CANAL 14
12.00 BÁSQUET CAPITALINA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ANIMALANDIA
19.00 EN ARMONIA
19.30 CICLO DE COLECCIÓN
20.00 EL PODIO
20.30 PAISANOS
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 ESPECIAL AÑO NUEVO
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
21.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.12 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016
07.43 LA PRINCESA Y EL SAPO
09.47 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
12.54 FESTIVAL DE CINE FANTASIA 2016
13.25 PENÉLOPE
15.13 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
17.08 LOCOS POR LAS NUECES
18.52 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
22.00 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM
23.51 LA SEMILLA MÁGICA
TNT
06.00 CAMINO A LA GLORIA
07.54 HECHIZADA
09.48 ELF, EL DUENDE
11.36 RALPH, EL DEMOLEDOR
13.26 CORAZÓN DE CABALLERO
15.53 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
17.47 DOS LOCOS EN PATRULLA
19.36 OZ. EL PODEROSO
22.00 EL HOMBRE ARAÑA
00.14 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE LOS LYCANS
01.44 6 BALAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 DETECTIVES MEDICOS S14: A SQUIRE’S RICHES
09.30 UN DETECTIVE EN EL KINDER
11.45 BILLY MADISON
13.30 HAPPY GILMORE
15.20 PURE GENIUS
16.10 KICK-ASS. UN SUPERHÉROE SIN SUPERPODERES
18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
21.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO
22.35 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
24.15 ACTIVIDAD PARANORMAL
02.00 LAS HORAS PERDIDAS
05.10 PURE GENIUS
STUDIO UNIVERSAL
10.20 #AMORENTRÁNSITO
12.00 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
13.45 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS SALVAN EL DÍA
15.50 LATIDOS DE NUEVA YORK
17.50 ROMANCE DE ESTACIÓN
20.00 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE
22.10 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?
24.35 EL SOBREVIVIENTE
02.35 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?
05.00 FULLSCREEN
05.30 FULLSCREEN
A DÓNDE IR
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
+SÁBADO 31, DESPUÉS DEL BRINDIS SHOW EN VIVO DE: LOS PALMAREÑOS, DANNY PECCI “EL HECHICERO” Y LA AUTENTICA BANDA DE JORGE VÉLIZ “LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO”.
CLUB VILLA HORTENCIA
(PASCO Nº 55, Bº AMÉRICA DEL SUR)
+SÁBADO 31, EL PATIO DE ROQUESITO RECIBE EL AÑO NUEVO CON LA VOZ DEL CHELO TORRES, EL GRUPO GREEN Y JUNTO A ELLOS LOS PALMAREÑOS.
+SÁBADO 7 DE ENERO, “RECORDANDO” PRESENTA “LA NOCHE DE LOS GRANDES” CON BETO ORLANDO, LOS MOROS, LOS LINCES, JUAN “CORAZON” RAMÓN.
OLD LIONS
(ALSINA Y COSTANERA)
+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
PROGRAMACIÓN PARA EL 2 DE ENERO
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
DOCTOR STRANGER (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CI-FI (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)
TROLLS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)
SING VEN Y CANTA (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)
LA LLEGADA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)
02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):
COMEDIA, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D): AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)
02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA (2D):
TERROR, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):
SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)
02/01 - 04/01 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D APTA 13 AÑOS
18:20- (TODOS LOS DÍAS)
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO
17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
19:30 (TODOS LOS DÍAS)