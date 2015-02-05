CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Diciembre 2016

A LAS 14.30, LOS SIMPSONS

Hoy 20:26 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 DISCOVERY KIDS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 DISCOVERY KIDS (CONTINÚA)

13.00 LOS CREADORES

13.30 LOS SIMPSONS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

18.30 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

20.15 CINE. EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

22.00 MUSICALES EN AÑO NUEVO

02.00 CINE. BETIBU

04.00 PAUSA EN FAMILIA

PROGRAMACIÓN PARA EL DOMINGO

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 CINE. LA NUEVA CENICIENTA 2

13.30 LOS SIMPSONS

17.15 DISCOVERY KIDS

18.45 CINE. SON COMO

NIÑOS 2

20.15 MOISES, EL RESUMEN

21.15 MOISÉS, EL ADELANTO

22.30 CINE. JUSTO EN LA MIRA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁB ADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 9

12.00 ARGENTINA POR ARGENTINOS

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 CINE

19.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 ARGENTINA BAILA

 EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

14.00 CINE TRECE

 


CANAL 14 

12.00 BÁSQUET CAPITALINA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ANIMALANDIA

19.00 EN ARMONIA

19.30 CICLO DE COLECCIÓN

20.00 EL PODIO

20.30 PAISANOS

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 ESPECIAL AÑO NUEVO

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES

21.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

22.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.12 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016

07.43 LA PRINCESA Y EL SAPO

09.47 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

12.54 FESTIVAL DE CINE FANTASIA 2016

13.25 PENÉLOPE

15.13 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

17.08 LOCOS POR LAS NUECES

18.52 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

22.00 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM

23.51 LA SEMILLA MÁGICA

TNT

06.00 CAMINO A LA GLORIA

07.54 HECHIZADA

09.48 ELF, EL DUENDE

11.36 RALPH, EL DEMOLEDOR


13.26 CORAZÓN DE CABALLERO

15.53 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

17.47 DOS LOCOS EN PATRULLA

19.36 OZ. EL PODEROSO

22.00 EL HOMBRE ARAÑA

00.14 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE LOS LYCANS

01.44 6 BALAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 DETECTIVES MEDICOS S14: A SQUIRE’S RICHES

09.30 UN DETECTIVE EN EL KINDER

11.45 BILLY MADISON

13.30 HAPPY GILMORE

15.20 PURE GENIUS

16.10 KICK-ASS. UN SUPERHÉROE SIN SUPERPODERES

18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

21.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO

22.35 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

24.15 ACTIVIDAD PARANORMAL

02.00 LAS HORAS PERDIDAS

05.10 PURE GENIUS

STUDIO UNIVERSAL

10.20 #AMORENTRÁNSITO

12.00 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA

13.45 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS SALVAN EL DÍA

15.50 LATIDOS DE NUEVA YORK

17.50 ROMANCE DE ESTACIÓN

20.00 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE

22.10 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?

24.35 EL SOBREVIVIENTE

02.35 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?

05.00 FULLSCREEN

05.30 FULLSCREEN

A DÓNDE IR

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

+SÁBADO 31, DESPUÉS DEL BRINDIS SHOW EN VIVO DE: LOS PALMAREÑOS, DANNY PECCI “EL HECHICERO” Y LA AUTENTICA BANDA DE JORGE VÉLIZ “LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO”.

CLUB VILLA HORTENCIA

(PASCO Nº 55, Bº AMÉRICA DEL SUR)

+SÁBADO 31, EL PATIO DE ROQUESITO RECIBE EL AÑO NUEVO CON LA VOZ DEL CHELO TORRES, EL GRUPO GREEN Y JUNTO A ELLOS LOS PALMAREÑOS.

+SÁBADO 7 DE ENERO, “RECORDANDO” PRESENTA “LA NOCHE DE LOS GRANDES” CON BETO ORLANDO, LOS MOROS, LOS LINCES, JUAN “CORAZON” RAMÓN.

OLD LIONS

(ALSINA Y COSTANERA)

+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.

CINES

SUNSTAR

PROGRAMACIÓN PARA EL 2 DE ENERO

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

DOCTOR STRANGER (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CI-FI (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)

TROLLS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)

SING VEN Y CANTA (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)

LA LLEGADA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)

02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):

COMEDIA, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D): AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)

02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA (2D):

TERROR, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):

SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)

02/01 - 04/01 22:15 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D APTA 13 AÑOS

18:20- (TODOS LOS DÍAS)

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:10 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO

17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

19:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Diciembre 2016

También te puede interesar