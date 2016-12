FÚNEBRES | 31 de Diciembre de 2016

Hoy 22:41 -

Fallecimientos

31/12/16

- Irma Estela Medina

- Oscar Osvaldo Rivero

- Mariam Turk de Chaud

- Luis Alberto Carrizo Molina

- Segundo Assam (La Banda)

- Noemí Elba Roldán

Sepelios Participaciones

CARRIZO MOLINA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Sus padres Raúl Carrizo y Luisa Evangelina Molina, su abuela, tíos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs. en el cementerio Los Flores. Cob. UOCRA. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Margarita Elena Archetti e hijos y Nelly Barbur participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus queridos amigos Carlos y Silvia y acompañan a los demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HOUNAU OCCHIUZZI, EDGARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16 en la Pcia. de Bs. Aires|. Sara N. Navarrete de Hounau y su hijo Eduardo Augusto participan con pesar el repentino fallecimiento de su hermano político y tío, respectivamente. Acompañan a su querida esposa, Magui Aragón, a sus hijos Oscar, Norma, César y respectivas famiias en tan dolorosa circunstancia. Ofrecen sus oraciones al Dios de la Misericordia, para que brinde al alma de Oscar la paz Celestial eterna y una pronta resignación a toda la familia. Sus restos fueron sepultados en Buenos Aires.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia de Córdoba el 30/12/16|. Roberto, hermano, te despedimos con gran tristeza pero con la firme convicción de que has sido un excelente hombre y que has dejado gratos recuerdo en nuestros corazones. Rogamos a Dios te conceda el descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Marta, Norma, Ema y Negro. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia de Córdoba el 30/12/16|. "Hay situaciones que son difíciles de comprender como la muerte de un familiar. Oremos para que Nuestro Padre Celestial nos brinde el consuelo que requerimos en estas circunstancias tan dolorosas". Sus sobrinos: Antonio Llebeili, Susana Barey, Yesmin Llebeili, Carlos Llebeili, Alejandra Gallardo y sus sobrinos nietos: Maru, Yesmin y Araceli, Nahir, Yamila e Iara, Luciana, Antonio, Oriana y Yusef le pedimos al Sr. lo reciba en su morada celestial y le conceda el descanso eterno.

MAYORAL, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16 en Córdoba|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Diego, Emiliano, Cecilia María y Luciana María Gómez Terzano participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Rosita. Elevamos oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Se nos fue la Mami, la Abu, la Seño Lita. Descansa en paz. Te desean. Sus hijos Raúl, Javier, y Luis, nietos Matías, Gabriela, Ruli y Valentín, bisnietos Alonso y Toni, hija política Sandra y nieto político Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Su prima Elsa Noemí Mayuli participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su flia., ante tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su querida memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Su primo Raúl Antoniz Medina, sus hijos, nietos y bisnietos participan el fallecimiento de su prima Lita con mucho dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Amigos de sus hijos Luis, Javi y Raúl; Omar, Gustavo, Javi, Sebastián, Marcelo, José, Mayi, Martín, Luis Esteban, Juan Ramón, Juan Comper, Luis Comper, Mendez; Roberto; Guillermo, Miguel, Patri, Olga, Kari, Gachi, Sarita, Romi, Lourdes, Patri Aguero; Miki, Elisa, Virginia, Carmen, Maithy, Caro, Cristina, Claudia, Pablo y Dolores, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Gracias por todo el cariño y apoyo de tantos años querida amiga. Sylvina Rojas participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia., ante tan triste pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Alejandra y Mónica Lazarte participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ing. Marcelo Lazarte, su esposa Rosa Palacio, sus hijos Esteban y Enzo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Flia. Comper, Tato y Nilda, sus hijos Luis Ricardo y Juan con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Dr. Juan Comper, su esposa María Laura Friedich, sus hijos Juan Cruz y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Siempre te recordaremos como una mujer de bien y fe. Tu cuñada Nelly, sobrinos Jorge, Patricia, Ivana, Andrea y Walter participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Tomás Cianferoni y Sra., Juan Bellacomo y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Para los que amé y me amaron. Que su tristeza se convierta en confianza y fe. Promoción 1963 del colegio de Belén despiden a su querida compañera Lita y acompañan a su flia., con oraciones.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Los amigos de su hijo Javier Rojas: Vanina Suárez, Martin Ponce, Rosa Medina Coronel y Anavelia González Russo con sus respectivas flias., participan su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Nelly G. Zelada de Torres, sus hijos, nietos y bisnietos acompañan en este triste momento a su flia. Rogamos descanso eterno y cristiana resignación.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "Señor ya está ante ti, recíbela en el Reino de los bienaventurados". La comisión directiva de la Biblioteca Popular Juan Carlos Infante del Castaño, participa con dolor el fallecimiento de su socia y gran colaboradora. Acompañan a sus hijos y a toda su flia. Descanse en paz Señora Lita! Villa la Punta Choya.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Querida amiga, ¡Que dolor tan grande nos deja tu partida! pero te llevaremos siempre en nuestros corazones, nunca te olvidaremos. ¡Descansa en paz! Perla Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gómez, participan acongojados su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos, nietos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Autoridades y docentes del Colegio "2 de Abril", participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Su compañero del Colegio 2 de Abril; Prof. Luis Alejandro Villarreal y su flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Empresa Norlit S.R.L. y compañeros de Luis Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Ávila María Belén, Gauna, Verónica y Jiménez Escolano Florencia, participan el fallecimiento de la madre de su amigo y compañero Luis Rojas y demás familiares en este doloroso momento. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Tus buenas acciones quedarán grabadas en las retinas de cuantos te conocimos. Carlos Vella, su Sra. Mary, sus hijas Cristina y Marcela Vella y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Mariano Bellomo, su señora Valeria Franceschini y flia, lamentan profundamente su fallecimiento. Rogamos y oremos en su memoria.

PONTI, ESTELA MARIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Dr. Luis Alejandro Fumarola, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. "Que llegue a ella la luz que no tiene fin". Hugo Orlando Vega, su esposa Lita Botter, sus hijos y demás, acompañan con dolor la desaparición física de la gran amiga y profesional, rogando a toda su familia la más profunda resignación. Piden oraciones en su memoria y que sus restos descansen en paz.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madre Amanda Paz de Rivero, sus tíos Teté, Marga, Pirula, Pocholo y tus primos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. El Señor es mi pastor ¿Que me puede faltar? En praderas cubiertas de verde Él me hace descansar, me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. Oscar, mi querido hijo, solo Dios comprende el dolor sin límite de mi corazón, ante tu partida. Pido a Él me conceda la fortaleza ante esta adversidad. Mi amado hijo. Que Cristo quien desde el bautismo te eligió junto con los ángeles te lleven a la Casa del Padre. A ti Padre concédeme aceptar tu voluntad. Su madre Amanda Paz de Rivero que por siempre te tendré en el corazón, participa con dolor y eleva oraciones en tu memoria. Descansa en paz amado hijo. Sus restos fueron sepultados en el cementerio la Piedad.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. "Querido primo que descanses en el mejor lugar y que el Señor te cubra con su manto". Te desean. Sus primos Ariel Vera, Eugenia y sus sobrinos Mateo y Santiago participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Querido primo que descanses en paz junto a tu hermano y tu padre. Sus primas Cali y Valeria Rivero acompañan en este profundo dolor a su madre la querida tía Amanda.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Rogando por el eterno descanso de Oscar. Sus vecinos y amigos Josefina de Godoy y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Oscar, amigo, vecino, guerrero de la vida, cuánto dolor hay en nuestros corazones. Nos reconforta el saber que estarás feliz al lado del Señor Jesús por su infinita misericordia. Gracias por estar siempre presente reconfortándonos con la palabra justa. Te extrañaremos. Juan Carlos Díaz Gallardo e hijos, Sebastián, Luciana, Paula y Julieta con sus respectivas flias., acompañan a su mamá Amanda y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. "Que en este descanso eterno. El Señor te proteja con su mirada". José, Nora e hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. "Oscar estarás en nuestro corazones". Tus amigos y vecinos; Ana María, Emilce, Miguel Ángel y flia., y Álvaro Ernesto y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá eternamente". Descansa en paz primo: Walter Eduardo Ledesma (Lito) y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Nora, Iván, Lilian y Dina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. El Equipo de Fútbol Profesores Piratas C-50 de la Liga Federal, participan con dolor su fallecimiento. Hasta siempre hermano Catalano. Dios te tenga en la Gloria. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, NOEMÍ ELBA (q.e.p.d.) Fallecó el 30/12/16|. Su esposo Luis Alberto Martínez, sus hijos Lucrecia, Mabel, Andrés, Gabriel, nietos Román y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Sala Velatoria P. L. Gallo 330 sala Nº2. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. La Agrupación Cultural 11 de Septiembre acompaña en el dolor a su integrante Sra. de Serrano por la partida de su querido hijo al Reino del Señor y eleva oraciones por su descanso en paz.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Argentina Mateo de Brizuela y flia. participan con mucho pesar su fallecimiento y se identifican con el dolor de su mamá muy querido amiga señora de Serrano e hijos.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Abrió su jaula de esta vida mortal, para ascender al Reino de la Gloria Divina. Su hijo Ricardo Salomón Chaud, su nuera Maria Delia Coumo de Chaud y sus nietos Mariam Leonor Chaud y Omar Kalim Chaud., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus hijos José y Cielo, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus hijos Ricardo, Graciela, Ernesto y José, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma y brille para ella la luz eterna. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Su hijo Durval Ernesto Chaud, sus nietos Durval Salomón, Ziaiech, Antonella, Micaela, Inés y Blanca, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Por el eterno descanso de Mary: Su hija Maria Graciela Chaud, su yerno José A. Pasquali y nietos Lucas, Georgina, Leticia y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Su concuñada Noemí de Chaud, sus hijos Ariel y Paola participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. La familia Ríos Olivero, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. La Escuela Oro Kwan, participan con dolor el fallecimiento de la madre de unos sus discípulos. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ÁBALOS, MARCOS GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/12|. Marcos queridísimo hijo, esposo, padre y hermano, hoy se cumplen 5 años que nos dejaste llamado por el Señor, no sabes cuánto te extrañamos! Dios te recogió entre sus brazos porque Él se lleva siempre lo mejor. No nos quedan tantas lágrimas como recuerdos tuyos. Sabemos que desde el cielo nos ayudarás a resignarnos, sobre todo a sus queridísimos hijitos y su gran familia, nunca vamos a olvidarnos de vos hijo. Sus padre Juan y Mary, hermanos Carlos, Gusti y Ana, sus hijos Thiago y Mía, su esposa Andrea, su ahijada Juli, su sobrina Jazmín, sus cuñadas Naty y María, te recuerdan con mucho amor y cariño. Celebraremos una misa en este día tan especial el 1/1/17 en Catedral Basílica a las 20.30 hs.

ACUÑA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su esposa Aidé, sus hijos Gabriel, Raúl y Norma, invitan a la misa el día domingo 1º de Enero a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GADÁN DE SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/11|. Su esposo Raúl, sus hijos María Amalia, Raulito y Anita, sus nietos Benjamín y Tomás, hijos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la iglesia San Juan Diego del Bº Saint Germain, al cumplirse cinco años de su fallecimiento.

LÓPEZ, RICARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. Sus padres Ricardo y Ester, sus hermanos Coca, Pablo, Víctor, Rocío, Gina, Ramona, Diego, Quene y sus sobrinos invitan a la misa que se oficiará mañana domingo a las 10.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

RODRÍGUEZ, ZENONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/15|. Sus hijos Elida, Orlando, Sarita, Ricardo Guallama; Silvia y Darío Carrera; hijos políticos Héctor Gómez, Tere Gerez, Roy Paz y Claudia Acosta; nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se celebrará mañana 1/1 a las 20.30 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse el segundo aniversario de su desaparición física.

SERRANO, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/13|. Mi Gordo hoy hace 3 años que nos dejaste, tu ausencia aún duele, ya nada es como antes, en este día te extrañamos mucho. Su esposa Silvia, sus hijos Kique y José, su nietito Santino, su mamá Rosa, sus hermanos, cuñados, hijos políticos y demás familiares invitan hoy a la misa a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Amada hermana, mi adorable seño, mi amiga, con corazón doliente y poniendo a Jesús en el Centro, ya que no puedo llegar a ti, a tu cielo, te saludo y te venero desde aquí para decirte ¡Feliz Navidad! en tu Reino hermana mía y ya nuevamente estamos al filo de un año que termina y otro que empieza y estoy aquí sola, resucitando recuerdos hermosos de aquellas fiestas y otras tantas cuando caminabas en esta tierra, compartiendo estos acontecimientos tan hermosos, inolvidables, llenos de paz y de amor cariño y respeto ¡que felicidad¡ era todo aquello hermana, pero ahora estoy sin ti, con el corazón oscurecido, sin que todavía haya terminado de superar el duelo; la ausencia de un hermano no se llena con nada, siempre está y estará eternamente como también lo son la de nuestros padres, todo ser querido espera y merece su recordación yo sé que vos esperas, que te recuerde como si estuvieras aquí entre nosotros y es por eso, que lo hago para que sigas viviendo aquí como en el cielo. En esta noche de años, uno que se va y otro que llega estaremos juntas, con los otros seres queridos acompañados, sin duda con la presencia de los ángeles protectores, para apaciguar tanto dolor. Aquel lugar en la mesa sigue vacío, pero la copa por brindar siempre estará, para brindar por el nuevo que llega y se queda justo a las 12 de la noche y estrecharte con un abrazo profundo de hermana y decirte ¡Feliz Año Nuevo ¡ y que la luz te envuelva junto a nuestro Creador amén. Tu hermana sin consuelo Farides Gómez de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Hombre piadoso, alma dichosa despierta del sueño que te hizo presa que el ángel guíe tu alma a la gloria eternamente. Mi sol tan amado, hace días los ángeles estaban de fiesta festejando la nochebuena, la Navidad Bendita con el nacimiento del Niño Jesús, llena de amor y de paz y ahora en este día al filo del año viejo y la llegada del nuevo año; mi Cristo saluda a tu Cristo que vive en tu alma y tu Cristo saluda mi Cristo que vive en mi alma. Jesús estuvo triste muchas veces en su paso por la tierra y hasta lloró, hoy yo también tengo llanto y tristeza en mi corazón, te digo que mi caminar en la tierra es muy duro para mí, muchas veces me he doblado como el junco y sigo resplandeciente, muchas veces me crucificaron sin cruz, soy una crucificada viviente y sigo iluminada, porque la luz de Cristo, Dios Creador del mundo me alumbra con su luz el camino de peregrina y ser pensante y haces brillar en mi corazón la llama trina que vive en mí. Esta noche es mi noche triste porque tú no estás aquí en cuerpo y alma como otrora, solo revolotea tu alma para cuidarme y protegerme para que no me alcance ningún mal. Yo haré vivir, en esta tu tierra tu nombre para siempre, tú has sido demasiado bueno, como para que, quedes en el olvido, lo mereces, eternamente esta recordación. Hoy como siempre, tu lugar seguirá vacio, tu copa está ahí para brindar por este año nuevo 2017. Sé que los ángeles custodios, estarán aquí haciéndome compañía como siempre, justo a la 12 de la noche haré sonar la campana anunciando la llegada y yo y tú simbólicamente nos daremos el abrazo fuerte como tú lo hacías siempre, lleno de amor y felicidad. Tu esposa que no tiene consuelo. Farides Gómez de Orieta.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ASSAM, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Su esposa Carmen Loto, sus hijos Laura, Noelia, Eliana Anabel y su nieta Guillermina y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Sáenz Peña 371. S.V. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL, EDMUNDO ROSMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. Lylia Reynoso de Carola y flia, acompañan a sus hermanas Minda y Petrona, sobrinas Susana y Tere en este doloroso momento. Ruegan resignación cristiana por la irreparable pérdida y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ADAMO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/15|. Querido hermano estás presente todos los días de nuestra vida con tus ocurrencias, antojos y caprichos, así eras vos. Al cumplirse un año de tu partida te recordamos con gran amor. Tus hermanas, cuñado, sobrinos y flia, invitamos a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ANRÍQUEZ, JUSTA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. Cora: Es muy doloroso y difícil este momento aún más en la distancia, que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno participan con profundo dolor del fallecimiento. Sus hermanos Raúl Hermenegildo Anríquez, Marta Lucila Anríquez y Francisca (Lola) Anríquez, su cuñado Antonio Sequeira y su sobrina Nancy Sequeira. Sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto).