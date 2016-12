Pablo Israel y un balance positivo

Fotos DESTACADO. El Círculo de Periodistas Deportivos premió a Israel.

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El duatleta termense Pablo Israel, quien se consagró campeón santiagueño de la especialidad por segundo año consecutivo en la categoría mayores A, se mostró muy feliz por todos los logros que le tocó cosechar en el presente año, no solamente en la provincia sino también a nivel nacional.

El buen nivel de Israel lo llevó a que sea reconocido como el mejor deportista en Duatlón 2016 en la Fiesta del Deporte que organizó la Municipalidad de Las Termas, así como también por parte de la fiesta de Canal 7 y del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero.

"Quiero agradecer los reconocimientos que me entregaron este año el Círculo de Periodistas Deportivos, el municipio de Las Termas y la gente de Opinión Deportiva. Tuve un año intenso en actividades con numerosas competencias en Santiago y otras provincias del país, donde conseguí el subcampeonato en Formosa. Lo negativo fue una lesión que me tocó afrontar y gracias a Dios me estoy recuperando. Ahora estoy pensando en la pretemporada y los compromisos que me esperan el próximo año", dijo Pablo.

El duatleta termense cerró así uno de los mejores años de su carrera deportiva. Tras un breve descanso, ya se pondrá a trabajar de lleno para lo que será la temporada 2017, en la cual le esperan nuevos desafíos que tendrá que superar para poder seguir creciendo deportivamente.