Alfredo Dagna: "Olimpo está en cesación de pagos"

31/12/2016 -

El presidente de Olimpo de Bahía Blanca, Alfredo Dagna, alertó ayer sobre la situación financiera que atraviesa su club. "Olimpo está en cesación de pagos desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones importantes que no se pueden hacer. El pago de sueldo de jugadores, proveedores, otros empleados, nos han llevado inexorablemente a esta situación. Nadie ha hecho nada para evitarlo", expresó. Y agregó: "Olimpo no escapa a las generales de la ley. Salvo los clubes con masa societaria o grandes sponsors, todos los demás estamos en una etapa asfixiante. No es un problema de mala administración, sino de falta de ingresos. El fútbol ha llegado al abismo. Espero que no nos empujen porque estamos por caer".