Malestar por la renuncia de Jorge Luis Burruchaga

31/12/2016 -

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, aseguró ayer que la renuncia del entrenador Jorge Burruchaga "no es oficial" porque siguen sin recibir el telegrama.

"La renuncia de Jorge Burruchaga no es oficial porque no tenemos el telegrama. No acostumbramos a tener a nadie atado, no estamos de acuerdo con la decisión, pero la acataremos", expresó el titular del club en conferencia de prensa.

Y agregó: "Los contratos están vigentes, no se rescindió ninguno, así que tienen que presentarse la semana que viene a la pretemporada".

Por su parte, el vicepresidente Horacio Martignoni dijo que "Burruchaga es un gran profesional y debería decir los motivos por los que se fue, la causa no es económica. Tenemos que salir adelante gestionando, sumar la mayor cantidad de puntos y salir del descenso. Nuestro objetivo es mantener la categoría y haremos todo lo posible".