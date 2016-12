Riquelme no está feliz con el fin de año de Boca

Fotos ENOJO El ídolo "xeneize" Juan Román Riquelme expresó su descontento porque Boca Juniors no participará en la próxima edición de la Copa Libertadores

31/12/2016 -

Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors, insistió ayer en que los hinchas "xeneizes" no terminan el año "contentos" porque el club no clasificó a la Copa Libertadores.

"Yo soy hincha de Boca, y nosotros no estamos contentos porque no vamos a jugar la Copa. Estamos molestos, no vamos a jugar la Copa Libertadores, y Boca tiene la obligación de ganar ese torneo", enfatizó en una entrevista con Fox Sports el futbolista que ganó tres de esos trofeos en el club de la Ribera.

También recordó que los hinchas tenían "mucha ilusión" en "llegar a la final de la Copa Libertadores" de este año, por lo que no se van "a conformar" con haber "terminado la primera ronda del torneo local primeros".

Sobre Tévez

Sobre la partida polémica de Carlos Tévez a China, dijo que el "Apache" es "irremplazable" y le deseó que "si él está contento, ojalá que pueda disfrutar de jugar en China mucho tiempo, o el tiempo que él quiera".

De todos modos, dejó en claro que él "nunca" se quiso "ir de Boca", al que consideró "lo más grande del mundo".

"Nunca me quise ir de Boca. Es una maravilla. Es el club más importante del mundo. Tuve la oportunidad de jugar en el Barcelona y Boca es lo más grande del mundo. Tiene un estadio que se mueve", señaló quien finalizó su carrera en Argentinos Juniors.

Tras el año sin títulos, Riquelme dijo que "hay que tener mucha confianza en el entrenador, en que pueda armar bien el equipo y pueda cada vez jugar mejor".

"Deseo que Guillermo (Barros Schelotto) con Gustavo (Barros Schelotto) puedan armar un gran equipo, que Boca pueda ganar y que yo pueda disfrutar cada domingo como hincha", deseó.

Su despedida

Finalmente, confirmó que su postergado "partido despedida si Dios quiere va a ser en diciembre", y aseguró que siente "vergüenza" por tanto cariño recibido.

"El partido despedida si Dios quiere va a ser en diciembre. Me da un poco de vergüenza, no sé si merezco ese tipo de cosas. Yo soy un afortunado, la gente me quiere más de lo que me tendría que querer. Hicieron 32 encuestas, gané las 32. Un día me van a hacer perder. La gente me quiere mucho", se emocionó Riquelme.