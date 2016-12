Everton y Hull City repartieron puntos

Fotos DISPUTA El empate fue justo para el encuentro que abrió la fecha 19º.

31/12/2016 -

El Everton salvó ayer un punto en su visita al hasta ayer colista de la Premier League, el Hull, que fue ganando hasta que en el minuto 84 Ross Barkley empató de cabeza un partido que su equipo tuvo muy cuesta arriba.

Se adelantó el equipo local a los seis minutos de juego gracias a Michael Dawson, que disparó a puerta un balón bien colocado que inauguró el marcador.

El tanto obligó al Everton a irse al ataque y Coleman remató de cabeza al poste derecho en el minuto 15. También pudo marcar, al filo de la media hora, su compañero Barry con un disparo desde fuera del área que salió pegado al palo.

A la tercera fue la vencida y en la última jugada de una igualada primera mitad llegó el empate tras un gol en propia puerta de David Marshall al intentar despejar un balón a la salida de un córner.

A los diez minutos de la reanudación Snodgrass lanzó al larguero un saque de falta que pudo haber puesto por delante a su equipo de nuevo, algo que consiguió en el minuto 65 en otro lanzamiento directo que se coló por la escuadra izquierda de la portería del Everton.

Cuando el Hull, que sumaba tres derrotas consecutivas, tenía en sus manos su cuarto triunfo de la temporada, vio como de nuevo en los minutos finales su rival le empataba por mediación de Barkley al rematar de cabeza un centro de Leighton Baines que batió al portero local y selló el empate final a dos goles.

Funes Mori ingresó a los 42m. de la segunda mitad en lugar del delantero belga Kevin Mirallas.

La fecha continuará hoy con los siguientes partidos: Burnley vs. Sunderland; Chelsea vs. Stoke City, Leicester City vs. West Ham United, Manchester United Middlesbrough, Southampton vs. West Bromwich, Swansea City vs. AFC Bournemouth y Liverpool vs. Manchester City.