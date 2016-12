Fotos Siguen los trabajos de refacción en La Misericordia

31/12/2016 -

La coordinación del cementerio La Misericordia, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de La Banda, continúa trabajando en la recuperación y refacción de nichos de la necrópolis. Según se informó, ya se restauraron 600 nichos ubicados sobre las paredes perimetrales del lugar, y se prevé comenzar los trabajos de refacción de los 3.000 restantes apostados en el centro del predio. Se recuerda que a principios de este año se recuperaron aproximadamente 400 nichos que estaban en desuso o abandonados, y quedaron a disposición de la dirección para ser otorgados a la larga lista de espera de deudos que aguardaban por un lugar. Estas tareas forman parte del plan de mejoras que se ejecuta actualmente en La Misericordia, y que comprende la refacción de sepulturas gratuitas o de arriendo, y la creación de nuevas oficinas administrativas y baños, tanto para el personal, como para el público. As imi smo , s e s o l i c i - ta que quienes posean panteones en la necrópolis controlen el estado de los mismos, ya que muchos de ellos se encuentran con grandes rasgos de deterioro y riesgo de derrumbe, sobre todo los más antiguos. Éstas son propiedades privadas donde el cementerio no puede actuar sin previa autorización. Por otra parte y como ya se había anunciado, el cementerio La Misericordia abrirá sus puertas este fin de semana de 7 a 19, incluyendo el domingo.