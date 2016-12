China arrasa con el mercado

31/12/2016 -

La novela que mantuvo en vilo a todos los hinchas de Boca tuvo el final más previsible y menos deseado, al menos para ellos: Carlos Tévez dejó el club de sus amores por una irresistible oferta del Shanghái Shenjhua de China. Serán 38 los millones de Euros que percibirá el "Apache" por año, lo que lo convierte en el jugador mejor pago del mundo, incluso por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La danza de millones en torno al traspaso del jugador argentino puso en el tapete un fenómeno que arrancó a principios de este año, con otros fichajes récords, que fueron superándose unos a otros, del fútbol chino. Volviendo al caso Tévez, al hilar fino, los números asombran. El fichaje se estima superó los US$100 millones, incluido el estratosférico salario del "Apache". Según las informaciones en la prensa británica, Tévez recibirá unos US$700.000 a la semana, lo que equivale a ganar US$75 por minuto. Tévez llega a tiempo para reforzar al Shanghái Shenjua, entrenado por el uruguayo Gustavo Poyet, que el próximo 8 de febrero jugará un partido clave de clasificación para la Liga de Campeones asiática. Pero antes de Tévez, ya desembarcaron otras figuras, mayormente brasileñas, también por cifras siderales. El otro club de Shanghai es el SIPG, entrenado por el portugués Andrés Villas- Boas, que la semana pasada oficializó la contratación del brasileño Oscar en un fichaje que se estima también estuvo alrededor de los US$75 millones. Los nombres de Tévez y Oscar hay que sumarlos a los de Hulk (US$58 millones del Zenit al Shanghai SIPG), Alex Teixeira (US$51 millones del Zenit al Shanghai SIPG), Jackson Martínez (US$42 millones del Atlético de Madrid al Guangzhou Evergrande) y Ramires (US$29 millones del Chelsea al Jiangsu Suning). "Los propietarios millonarios quieren superarse unos a otros y seguir atrayendo grandes nombres", explica Marcus Luer, de la agencia de marketing Total Sports Asia. Mientras que antes los clubes chinos buscaban sobre todo a brasileños desconocidos o a jugadores al final de sus carreras, como el francés Nicolas Anelka, las más grandes estrellas del fútbol están ahora en las agendas. Además de las contrataciones faraónicas, los inversores chinos han abierto la cartera para adquirir los derechos de televisión de los campeonatos y de los clubes extranjeros, con participaciones más o menos elevados en clubes como el Atlético de Madrid, el Espanyol, el Inter de Milán o el Aston Villa, entre muchos otros. Las enormes sumas invertidas no tienen realmente sentido económico para muchos. Respecto de sus ingresos, las entradas para ver los partidos de los clubes más populares de la Super League se venden a un precio irrisorio y los derechos de televisión de su campeonato son muy bajos. Estrategia Pero ¿cómo hace un fútbol que está ubicado según la FIFA en el puesto 82 del mu nd o , e nt r e San Cristóbal y Nieves y las Islas Faroe, compet i r con las grandes ligas del fútbol europeo? E n p r i - mer lugar está el ambicioso proyecto del presidente Xi Jinping de convertir a China en una superpotencia mundial para el 2050. Para ello no ha escatimado esfuerzos ni dinero, destinando más de US$850 mil millones en infraestructura. Y la Superliga china (CSL, por sus siglas en inglés), que se creó en 2004, es el foco central de todo el proyecto, atrayendo a varias de las principales compañías en China. El más exitoso club chino, el Guangzhou Ervergrande, actual campeón, es propiedad de una de las empresas de construcción más grandes del país y del grupo Alibaba. El Jiangsu Suning pertence al Suning Commerce Group, uno de los mayores comerciantes, mientras que el principal accionista del Beijing Guoan, de la capital china, es el grupo CITIC, una compañía de inversión propiedad del Estado. La CSL firmó la última temporada un contrato por los derechos de televisión de unos US$1.25 mil millones por cinco años, cifra minúscula en comparación con lo que recibe la Liga Premier en Inglaterra, pero que tiene un gran potencial de crecimiento dada su presencia en el mercado asiático. La ubicación geográfica y su exposición a una región con miles millones de personas hace que no necesite competir con las tradicionales ligas europeas o sudamer i canas , y al ser la l i g a que está atrayendo a las figuras del fútbol es la que más atención está generando en el continente. Espectáculo Más de la mitad de los estadios de los 16 equipos de la CSL tienen capacidad para más de 50.000 personas y al aumentar el espectáculo en las canchas también va creciendo la presencia de aficionados en las gradas, promediando más de 20.000 espectadores por partido, cifra similar al de la Liga en España. No por nada el italiano Antonio Conte, entrenador del actual líder de la Liga Premier en Inglaterra, llegó a decir que el fútbol chino se está convirtiendo en una amenaza para los clubes europeos a raíz de la contratación de Oscar. ¿La razón? Porque al poder atraer a un jugador que a sus 25 años todavía está en la plenitud de sus capacidades y al lograr que Tévez abandonara el club de sus amores parece demostrar que es un fútbol capaz de persuadir a cualquier figura que juega actualmente en Europa. Y hoy, las principales potencias europeas y del mundo están muy lejos de poder competir con ese mercado. .