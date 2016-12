Fotos Tiene 9 años y ya fue víctima de dos abusos sexuales

Con apenas 9 años, una niña ya fue víctima de dos abusos sexuales y de un tercer intento frustrado. Por el aberrante caso hay dos hombres detenidos a los que la Justicia de Añatuya les dictó la prisión preventiva. Una de sus hermanas también habría sido víctima de vejaciones por parte de uno de los sospechosos. El Centro Judicial añatuyense fue escenario de una audiencia donde la jueza de Control y Garantías dictó la prisión preventiva para dos hombres E.T. y otro de apellido P. (tío de la menor). La resolución fue adoptada por pedido de la fiscal interviniente, Dra. Andrea Darwich. Pese a su corta edad, la niña fue víctima de un calvario y por requerimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, permanece alojada en un hogar de guarda, ya que en su casa estaría en una situación de riesgo. Horror De acuerdo con las fuentes, el primer abuso sucedió en el año 2014, cuando la menor apenas tenía 7 años. Un hombre del entorno de la familia, se aprovechó de ella cuando quedó en soledad, pero la amenazó para que no contara a nadie lo sucedido. En el pasado mes de septiembre, dos hombres habrían intentado abusar sexualmente de ella cuando la sorprendieron en soledad en las calles de una ciudad del departamento General Taboada, pero por fortuna los sujetos no lograron su cometido. Aparentemente estos dos episodios quedaron absolutamente ocultos, ya que la víctima nunca se había animado a contar lo sucedido, hasta que en octubre un llamado telefónico alertó que habían divisado a un hombre que la llevaba en su motocicleta hacia una zona montuosa. La Policía fue al lugar y habrían encontrado al depravado abusando de la niña. El acusado resultó ser el tío. Investigación Desde ese momento, el hombre quedó apresado; días más tarde salieron a la luz los anteriores hechos y se ordenó la detención del autor del primer abuso. Esta semana en un audiencia conjunta, se les dictó la prisión preventiva a ambos. Los resultados de las pericias y de la Cámara Gesell a la niña serían contundentes. A partir de algunos testimonios, se habría abierto una línea investigativa, ya que una hermana de la menor, la cual es hoy mayor de edad, habría sido abusada sexualmente cuando era una adolescente por el mismo tío que hoy se encuentra tras las rejas. La Unidad Fiscal interviniente continúa con la producción de medidas probatorias y en las próximas semanas se incorporarán nuevos elementos a la causa.