Fotos Deportes, política y pokemones: lo más buscado en Google en 2016

31/12/2016 -

Fue un año int enso. Los Juegos Olímpicos multiplicaron medallas y la tragedia del Chapecoense puso emotiva a toda la región. Fue el primer año del gobierno de Cambiemos y Estados Unidos cambió de signo político. Pokémon Go irrumpió en la vida de los usuarios de celulares y se desvaneció tan rápido como llegó. Todo e s to - y una s cuantas cosas más- fueron los temas más buscados en Google Argentina en 2016, según el informe "El año en búsquedas", el resumen anual que analiza cuáles fueron los temas que despertaron más interés en el país. Los Juegos Olímpicos encabezan la lista de los términos de mayor crecimiento en búsquedas. La judoka Paula Pareto, el hockey masculino y la dupla de navegantes formada por Santiago Lange y Cecilia Carranza tuvieron tantísimo que ver con el fenómeno. Desde lo futbolístico, la Copa América fue el evento deportivo que más motivó búsquedas en torno a la selección nacional. El tenis también fue protagonista, Copa Davis Mediante, y hasta el Dakar apareció entre los diez temas más buscados por quinto año consecutivo. Los grandes procesos políticos que sacudieron al mundo figuran también entre los temas más buscados: las elecciones en Estados Unidos figuran en el "top ten" de búsquedas. El Brexit y la cumbre de Davos también fueron temas clave. A nivel local, el movimiento #NiUnaMenos se encuentra entre los "acontecimientos" de mayor interés en búsquedas del año. En él se resumen búsquedas relacionadas como "femicidio" o "violencia de género" que registraron crecimientos de hasta 500% en los últimos cinco años. El efímero Pokémon Go fue el segundo término más buscado en Google, con Pikachu como protagonista. Los personajes fueron reconvertidos en GIFs animados y memes que inundaron la red.