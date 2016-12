Las fuerzas rebeldes y el ejército cumplen una tensa tregua en Siria

Fotos CHOQUES. Una tensa calma se instaló en forma generalizada en Siria, aunque aún hay grupos que ignoran el alto el fuego.

Las primeras horas de tregua en Siria entre las fuerzas leales al presidente Bashar Al Assad y la oposición armada transcurrieron en relativa calma y sin que se hayan registrado muertes de civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y grupos rebeldes.

Según esta ONG, pro opositora y con sede en Londres, dos horas después del comienzo del alto el fuego estallaban solamente unos violentos enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y grupos rebeldes islamistas en los alrededores de la población de Tella al Biyu, en el norte de la provincia de Hama.

Los combates causaron la muerte de al menos seis combatientes fieles al Gobierno de Damasco.

El Observatorio también informó de choques intermitentes en la zona de Guta Occidental, principal feudo rebelde en Damasco, así como disparos de combatientes del gobierno contra la población de Sakik, en el sur de la provincia de Idleb, controlada por las milicias contrarias a las autoridades.

El rebelde Ejército Libre Sirio (ELS) también denunció en un breve comunicado varias rupturas del alto el fuego y cuestionó la capacidad de las autoridades de controlar a las milicias que luchan hombro con hombro con las fuerzas regulares.

Según el ELS, más de cuarenta grupos paramilitares sirios y de otras nacionalidades combaten junto a las tropas de Al Assad, precisó la agencia Efe.

El alto el fuego fue pactado por Rusia y Turquía y aceptado tanto por la Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas de Siria, como por las facciones rebeldes sirias.

Ambas partes, que han dejado claro que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) no tiene ninguna relación con la tregua, difieren, sin embargo, en la inclusión o no del Frente de la Conquista del Levante (antiguo Frente al Nusra, ex filial siria de Al Qaeda).

El jueves, el presidente de Rusia , Vladimir Putin , anunció la reducción de la presencia militar rusa en Siria tras el acuerdo de cese del fuego alcanzado entre el régimen de Bashar al Assad y la oposición armada siria, una tregua largamente esperada.