Qué hacer ante una picadura o mordedura

31/12/2016 -

Ante posibles picaduras o mordeduras de animales venenosos, la víctima debe recurrir a la consulta médica con urgencia. El paciente debe ser trasladado al centro asistencial más cercano en un medio de transporte para ser atendido por un profesional médico en un centro de salud, quien indicará el tratamiento correspondiente.

Además, como primeros auxilios recomendaron tranquilizar al accidentado, procurando que descanse acostado o sentado elevando el miembro picado manteniéndolo inmóvil; aflojarle ropas, calzado, cinturón u otros elementos (anillos, reloj, zapatos, tobilleras) que comprima la zona afectada; no realizar ligaduras, torniquetes, cortes o incisiones, cauterizaciones o quemaduras, no succionar ni apretar la herida. No realizar ningún tratamiento casero. l