"El problema es que los padres ya no les tienen paciencia a los hijos"

Fotos CONFLICTO. En vacaciones, los niños reclaman la atención de los padres.

31/12/2016 -

La convivencia entre padres e hijos durante la época de vacaciones se torna cada vez más complicada, y la Lic. Rosario Sanguedolce considera que se debe a la falta de tiempo de los padres durante el año, y los reclamos de atención de los niños.

"Los chicos, al ir a la escuela y estar en actividades durante todo el año, desligan a los padres no de la responsabilidad, pero sí de la atención. Entonces cuando llegan las vacaciones ¿qué hacemos con esos niños que de alguna forma reclaman atención? Ellos demandan actividades y los adultos de hoy no tienen tanta paciencia", indicó la psicóloga.

Y agregó: "Lo que se ve hoy es que al adulto se le dificulta pasar tiempo con el niño, disponer de atención y dedicación a ese hijo. Entonces es importante plantearse por qué molesta tanto el niño en la casa. Y lo que sucede es que el chico está demandando reconocimiento, juegos, escucha y eso hace que al adulto le moleste y le genere estrés. Por eso prefieren que durante el año el niño esté ocupado. Es más fácil lidiar con esas actividades que con la demanda permanente de un niño".

Consejo

Ante esta situación, para quienes no viajarán de vacaciones, pero sí permanecerán juntos en sus hogares, la profesional recomienda: "Hay que buscar actividades, disponer más tiempo, llevarlos a pasear, generar reuniones o juegos para que los chicos se entretengan. Creo que no es una cuestión de los niños, sino de los adultos que no le tienen paciencia. Hoy, al niño que molesta ya se los diagnostica con trastorno de déficit de atención, hiperactivo o que son molestos. Pero en realidad ese chico está pidiendo un lugar, demandando una escucha, pero si no se los hace jugar ni se les da un lugar, algo hará para llamar la atención. No podemos pretender que esté sentado y quieto mirando la televisión todo el día; y si lo hace no es normal".