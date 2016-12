Cómo disfrutar de las vacaciones en familia sin terminar estresado

Fotos CLAVE. Para que las vacaciones no se vuelvan un caos es importante mantener las reglas de convivencia.

31/12/2016 -

Vacacionar en familia puede resultar más complejo de lo que parece. Un viaje de placer puede convertirse en un verdadero caos en solamente unas horas de convivencia, si no se toman los recaudos necesarios antes de planificar la experiencia. El secreto está, según los expertos, en diagramar estrategias familiares y hábitos que sostengan y estabilicen al grupo, desde los adultos hasta el más pequeño integrante de la familia.

Muchas veces, la rutina no permite que los miembros de una familia compartan largas horas del día, a pesar de vivir bajo un mismo techo. Entonces, llegado el momento de vacacionar, y si se planifica viajar a un mismo lugar, este hecho puede generar enfrentamientos, disconformidad y malestares propios de una convivencia "full time".

La Lic. en Psicología Rosario Sanguedolce analizó la situación, y si bien destacó que cada familia es un caso único, brindó una serie de recomendaciones para que el viaje familiar sea una verdadera experiencia de ocio y placer.

"El cambio que brinda la flexibilidad en los horarios, en la rutina, a veces genera mayor ansiedad. No es cuestión de generalizar, hay que ver qué pasa familia por familia. Sin embargo, muchas veces pasa que cuando no hay trabajo que cumplir, el estrés que a diario se manifestaba afuera se empieza a manifestar en la casa. Puede pasar que cuando una persona no esté ocupada en algo y haya conflictos de base en la familia este tiempo de convivencia ocasione mayor discordia", comenzó su explicación.

Y recomendó: "Una manera de mantener la armonía es el diálogo y otra generar actividades con los miembros de la familia, tratar de hacer salidas familiares, llevar a los niños a la pileta, al cine, hacer una reunión en la casa, buscando amigos para que jueguen; generarle al niño actividades para que no se aburra. Depende de cada familia, de cómo es su estructura, de cómo son los vínculos, si hay independencia o no. En algunas familias funciona y en otras no. Obviamente que evitar la dependencia extrema es saludable, pero podría no funcionar en un viaje de vacaciones, porque depende de cómo se organiza cada familia y de los lugares que se ocupan".

Niños vs. adolescentes

Asimismo, la Lic. Sanguedolce se refirió a la dificultad de convivir 24 horas con niños y adolescentes: "Un matrimonio depende de las edades de los hijos. Los más chicos son más fáciles de entretener, pero cuando están entrando a la adolescencia se ven más conflictos, rebeldía o confrontaciones. Inclusive muchas veces hay adolescentes que se quedan en la casa, no quieren viajar con los padres y generan otro tipo de actividades. Los niños se adecuan a lo que la familia quiere y si los padres quieren ir a un lado se tienen que adecuar y esto también puede generar malestar. Por eso, lo ideal es organizar actividades para todas las edades".