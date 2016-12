Fotos Avril Lavigne acusa al creador de Facebook de "hacer bullying"

Hoy 09:04 -

El problema empezó cuando Mark publicó un video en su perfil con el presentaba a Jarvis, su nuevo asistente virtual. En el material, el empresario le pide al asistente que ponga alguna canción buena de Nickelback a lo que éste le responde: “Me temo que no puedo hacer eso. No existen canciones buenas de Nickelback”.

La publicación le gustó a muchos seguidores de Zuckerberg pero Lavigne se tomó muy mal la situación porque el líder de la banda es su ex esposo, Chad Kroeger.

“Querido Mark, mucha gente usa tus productos, algunos los aman y otros no tanto. En cualquier caso, podés expresar tus propios gustos musicales, aunque eso no te da derecho a ‘pinchar’ a Nickelback con tal mal gusto”, escribió Avril y sumó: “Cuando se tiene una voz como la tuya, deberías considerar ser más responsable y no promover el bullying, especialmente en tiempos como estos”.

Y agregó a modo de hashtag “dile no al bullying”, “el chiste es viejo” y, para el final, “Nickelback vendió 50 millones de discos”.