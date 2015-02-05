CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Enero 2017
A LAS 23.30 - CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 21:02 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE MONO BINGO
11.40 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
12.00 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 FIESTA DEL DEPORTE 2016 (R)
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
09.07 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD
10.53 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM
12.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS
13.00 SUPERMAN. BRAINIAC ATACA
14.35 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
16.29 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL CÁLIZ DE JUDAS
18.18 LAS TORTUGAS NINJA
20.03 LA LEYENDA DE HÉRCULES
22.08 LÍNEA DE EMERGENCIA
TCM
08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
10.25 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
14.30 TOP GUN
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 EL ANSIA
22.50 LA PANTERA ROSA
23.20 CIUDAD EN TINIEBLAS
TNT
08.36 AL CAER LA NOCHE
10.21 GATÚBELA
12.07 SIN RESERVAS
13.57 LAS LOCURAS DEL EMPERADOR
15.18 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
17.27 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
20.22 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
00.10 HALLOWEEN II
01.56 VALIENTE
SPACE
09.26 DIFÍCIL DE MATAR
11.05 EL JUEZ
12.45 UN HOMBRE DIFERENTE
14.37 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
16.16 RESCATE EN EL METRO 1 2 3
18.06 EL ATAQUE
20.33 LONDRES. DISTRITO CRIMINAL
22.00 STRETCH
23.44 EN LA MIRA
CINECANAL
09.00 AUSTRALIA
11.45 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
13.25 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
15.35 VIAJE A LAS ESTRELLAS
17.50 MISIÓN IMPOSIBLE
19.50 MISIÓN IMPOSIBLE 3
22.00 EL VIAJE MÁS LARGO
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 AMERICA’S GOT TALENT
17.00 UN IMPULSIVO Y LOCO AMOR
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30, “EL CIUDADANO ILUSTRE”, PELÍCULA CON OSCAR MARTÍNEZ, DADY BRIEVA Y ANDREA FRIGERIO; Y A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”, CON NATALIA OREIRO.
LA PROGRAMACIÓN SE REPETIRÁ MAÑANA Y EL MIÉRCOLES. LA ENTRADA GENERAL ES DE $30.
SIXTO BAR LIBROS
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+MARTES 3, SE PRESENTARÁ SHUNKO.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MUSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).
OLD LIONS
(ALSINA Y COSTANERA)
+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
DOCTOR STRANGER (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)
TROLLS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)
SING VEN Y CANTA (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)
LA LLEGADA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)
02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):
COMEDIA, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):
AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)
02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA (2D):
TERROR, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):
SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)
02/01 - 04/01 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D APTA 13 AÑOS
18:20- (TODOS LOS DÍAS)
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO
17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
19:30 (TODOS LOS DÍAS)