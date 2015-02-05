CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Enero 2017

A LAS 23.30 - CASO CERRADO, SIN CENSURA

Hoy 21:02 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE MONO BINGO

11.40 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

12.00 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 FIESTA DEL DEPORTE 2016 (R)

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS TV

PELÍCULAS

CINEMAX

09.07 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD

10.53 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM

12.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS

13.00 SUPERMAN. BRAINIAC ATACA

14.35 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

16.29 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL CÁLIZ DE JUDAS

18.18 LAS TORTUGAS NINJA

20.03 LA LEYENDA DE HÉRCULES

22.08 LÍNEA DE EMERGENCIA

TCM

08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

10.25 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

14.30 TOP GUN

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 EL ANSIA

22.50 LA PANTERA ROSA

23.20 CIUDAD EN TINIEBLAS

TNT

08.36 AL CAER LA NOCHE

10.21 GATÚBELA

12.07 SIN RESERVAS

13.57 LAS LOCURAS DEL EMPERADOR

15.18 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

17.27 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

20.22 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

00.10 HALLOWEEN II

01.56 VALIENTE

SPACE

09.26 DIFÍCIL DE MATAR

11.05 EL JUEZ

12.45 UN HOMBRE DIFERENTE

14.37 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

16.16 RESCATE EN EL METRO 1 2 3

18.06 EL ATAQUE

20.33 LONDRES. DISTRITO CRIMINAL

22.00 STRETCH

23.44 EN LA MIRA

CINECANAL

09.00 AUSTRALIA

11.45 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS

13.25 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

15.35 VIAJE A LAS ESTRELLAS

17.50 MISIÓN IMPOSIBLE

19.50 MISIÓN IMPOSIBLE 3

22.00 EL VIAJE MÁS LARGO

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 AMERICA’S GOT TALENT

17.00 UN IMPULSIVO Y LOCO AMOR

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30, “EL CIUDADANO ILUSTRE”, PELÍCULA CON OSCAR MARTÍNEZ, DADY BRIEVA Y ANDREA FRIGERIO; Y A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”, CON NATALIA OREIRO.

LA PROGRAMACIÓN SE REPETIRÁ MAÑANA Y EL MIÉRCOLES. LA ENTRADA GENERAL ES DE $30.

SIXTO BAR LIBROS

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+MARTES 3, SE PRESENTARÁ SHUNKO.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MUSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).

OLD LIONS

(ALSINA Y COSTANERA)

+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.

CINES

SUNSTAR

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

DOCTOR STRANGER (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)

TROLLS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)

SING VEN Y CANTA (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)

LA LLEGADA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)

02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):

COMEDIA, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):

AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)

02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA (2D):

TERROR, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):

SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)

02/01 - 04/01 22:15 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D APTA 13 AÑOS

18:20- (TODOS LOS DÍAS)

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:10 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO

17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

19:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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