Hoy 22:30 -

¡Buen día! ¿Quién no conoce ‘Mi Cristo roto’, del padre Ramón Cué? Este jesuita español ha logrado conmover a miles de corazones a través de este libro que lleva muchas ediciones en su camino. Para quien todavía no lo ha leído o para quien desee reencontrarse con un texto suyo, aquí van estos pensamientos: ‘Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando a un Cristo bello, obra de arte y de museo; mientras ofenden, mutilan o roban al pequeño cristo de carne que es su hermano. Esos besos me repugnan y dan asco. Los tolero y los aguanto, forzado, en mis pies de imagen tallada en la madera. Pero me hieren el corazón.

Tenéis demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi Imagen Crucificada, demasiados Cristos Completos, Perfectos, Apolíneos. Y estáis en peligro de quedaros en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia con un mentiroso amor a Dios Crucificado. Por eso deberíais tener más Cristos Rotos, más Cristos Mutilados. Uno, a la entrada de cada Iglesia; uno en cada Semana Santa procesional; que os gritaran siempre, con sus miembros partidos y su cara sin formas, el dolor y la tragedia de mi segunda Pasión en mis hermanos, los hombres. Por eso, te lo suplico, no me restaures. Déjame Roto. Aguántame Roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida. ¡Bésame Roto!...

En otra página, el padre Cué pone en boca de Cristo otras frases impactantes:

‘Eso es lo que quiero: que al verme a Mí Roto, te acuerdes siempre de tantos tuyos que conviven contigo, desconocidos y lejanos, y que están como Yo, rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados. Sin brazos, porque no tienen posibilidades ni medios de trabajo; sin pies, porque les han bloqueado los caminos y no pueden dar un paso adelante por la vida; sin cara, porque les han quitado la honra, el honor, el prestigio. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. ¡No me restaures! A ver si viéndome así te acuerdas de ellos. Y te duelan. A ver si así, Roto y Mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás...’.