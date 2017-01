Evangelio según San Juan 1,19-28.

Hoy 22:30 -

Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle: ‘¿Quién eres tú?’.

El confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: ‘Yo no soy el Mesías’.

‘¿Quién eres, entonces?’, le preguntaron: ‘¿Eres Elías?’. Juan dijo: ‘No’. ‘¿Eres el Profeta?’. ‘Tampoco’, respondió.

Ellos insistieron: ‘¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?’.

Y él les dijo: ‘Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías’.

Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: ‘¿Por qué bautizas, entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?’.

Juan respondió: ‘Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen: Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia’.

Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba.

Comentario

Juan era la voz, pero ‘en el principio ya existía la Palabra’. Juan, una voz por un tiempo; Cristo, la Palabra desde el principio, la Palabra eterna. Quita la palabra, ¿qué es la voz? Allí donde no hay nada para comprender, hay un ruido vacío. La voz sin la palabra percute el oído, y no edifica el corazón. Sin embargo, descubramos cómo las cosas se van encadenando en nuestro corazón que es lo que se trata de edificar: Si pienso en lo que debo decir, la palabra está ya en mi corazón; pero cuando te quiero hablar busco la manera de hacer pasar a tu corazón lo que ya tengo en el mío. Si busco, pues, cómo la palabra que ya está en mi corazón podrá unirse al tuyo y establecerse en tu corazón, me sirvo de la voz, y es con esta voz con la que te hablo: el sonido de la voz hace que llegue a ti la idea que está contenida en mi palabra. Entonces, es verdad, el sonido se pierde; pero la palabra que el sonido ha hecho llegar hasta ti está desde entonces en tu corazón sin haber abandonado el mío.