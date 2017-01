FÚNEBRES | 2 de Enero de 2017

Hoy 22:35 - FALLECIMIENTOS





- Domingo Gerez

- Ricardo Reynaldo Pereyra (La Banda)

- Diego Sebastián Ortiz Méndez

- Emilia Reston

- Domingo Nicolás Córdoba (Añatuya)

- Aníbal Enrique Ibarra

- María del Jesús Argañaraz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARGAÑARAZ, MARÍA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/16|. Sus hijos Juan Manuel y Olga. Sus hijos políticos Julia y José Maria. Sus nietos Chicho, Ale, Diego, Cari, Ariel, Claudia, Daniel, José María, Marcela. Bis nietos Melina, Rosi, Gero, Fiore, Delfina, Valentina, Agustín, Sofia, Gastón y Nahuel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la Plata 162 Tel 4219787.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Su esposa Ilda Coman de Gerez, sus hijos Oscar, Daniel, Adriana, hijos e hijas políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en cementerio Parque de La Paz. Caruso Seguro. EMPRESA SANTIAGO.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. José Luis Flaja, su esposa Adriana Congiu y sus hijos Javier, Fernanda y Paula participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Oscar Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Los integrantes de la sección Deportes, Daniel Romero, Gustavo Paz, Pablo Díaz, Sergio Lescano, Hugo Dinardo y Daniel Vera, participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestro compañero de trabajo y secretario de Redacción de EL LIBERAL Oscar Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. José Aranda y Mónica Andrada acompañan a Oscar Gerez en su dolor por el fallecimiento de su padre y ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Raúl Antonio Varela (h) y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Oscar. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Los amigos de su hijo Oscar, Silvia Villalba, Roddy y Facundo Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Personal de las secciones Redacción, El Liberal Web, Corrección, Fotografía, Armado, Infografía y Archivo participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero de tareas, secretario de Redacción Jorge Oscar Gerez. Sus restos serán inhumados hoy las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Sección Avisos del diario El Liberal S.A: Anhaí Lucena, Mariela Uñates, Nancy Blanco Oscar Ferreyra y José Elías participan su fallecimiento y acompañan a su compañero Oscar Gerez y familia por el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. "La muerte se ha llevado su cuerpo, pero su espíritu siempre estará en sus corazones". María Lourdes Guzmán, Sonia De Marco y Daniel Álvarez, acompañan a su compañero Oscar Gerez, en esta irreparable pérdida.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Rafael Ledesma y familia participa con dolor el fallecimiento del padre de su compañero Oscar Gerez, acompaña a la familia en tan difícil momento.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Sección Diseño y Armado de diario El Liberal: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Fernando Cáceres, Daniel Montes y Alejandro Roldán participan el fallecimiento del Sr. padre del compañero de trabajo Oscar Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, ANÍBAL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 31/12/16|. Sus hijos Miguel, Dora, Vanesa, Wilian, Chiri, Beba, Lauti, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cementerio La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Serv. Sindicato de Camioneros - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IBARRA, ANÍBAL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 31/12/16|. Sindicato de Camioneros y Mutual 15 de Diciembre participan su fallecimiento y acompañan a la familia y amigos en tan doloroso momento.

IBARRA, ANÍBAL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 31/12/16|. Aníbal, Myriam y Ramón Paz, acompañan con profundo dolor a su hija Doris por el fallecimiento de su Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, ANÍBAL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 31/12/16|. Los amigos y compañeros de su hija; Chacho, Ramón, Adriana, Ferna, Chuña, Cesar, María y Marcelo acompañan a Doris en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su primo Abud Saad y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Silvia Tahhan, sus hijas María Fernada J. Saad y Florent Marc; Marcela J. Saad y Nicolás Jozami participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.Silvia Tahhan, sus hijas María Fernada J. Saad y Florent Marc; Marcela J. Saad y Nicolás Jozami participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Margarita Elena Archetti e hijos; Nelly Barbur y flia. y Chini Habra e hijo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Piru, Negro, Norma, Marta, Ema y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos: Marta, Norma, Ema y Negro, y los acompañan en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Ricardo Tahhan y flia. participan con dolor lamentable pérdida y acompañan con afecto a sus hnos. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYORAL, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16 en Córdoba|. La Promoción 1956 de la Esc. Normal "Manuel Belgrano" lamenta profundamente la desaparición física de nuestra compañera rosita. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Mirta Cárdenas, sus hijos Guido y Mónica Brizuela. Querida amiga y compañera de tantos años compartidos, siempre estarás e mi corazón, no te olvidaré, pido al Señor que te reciba en sus brazos; acompaño sus hijos y flia. con profundo dolor, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Nicolás F. Mitre participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido compañero de la Industrial Promo 1984, Raúl Rojas y ruega oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Su papá Chito, su mamá Silvia y sus hermanos José y Jimena participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados- Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Sus tías Loly, Eugenia y Mariana Castiglione acompañan a su flia. con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Arq. Marcelo Méndez Riera y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y flia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Guido Gallego y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Nena de Gubaira y familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán cremados en el cemet. Parque de los Álamos Córdoba.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Chino Gubaira y familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán cremados en el cemet. Parque de los Álamos-Córdoba.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Su Madrina Cristina LLugdar, sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro, Martina Daud y Alcira de LLugdar participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Diego; que nuestro Señor Jesucristo te tenga en su Gloria " La Familia Litvak Pelaez y el Dr. Lucas Domínguez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia con oraciones. Ruegan por su eterno descanso.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Las amigas de su Mamá Silvia; Cristina Atia, Beatriz Azaf, Polly Cavagnis, Mónica Dalale, Marizabel Faisal, Alicia Giménez, Maria Ines Muratore, Alicia Montenegro, Susana Nazario, Susana Ibáñez, Cristina LLugdar, Diana Pallitto, Lucia Lopez Islas, Mency Toloza, Graciela Seisdedos, Patricia Larcher, Liliana Pelaez, Rita Seegura y Nany Hernández acompañan a su flia. en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Fallecó el 1/1/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola; Ignacio Castiglione y Sonia Mejail; Inés Castiglione y Carlos Toia; Anita Castiglione; María del Carmen, Fernando, Agustín, Ana Cecilia y José Ignacio Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Ana Castiglione, sus hijos Alejandra, Mariana, Joaquín y Joshe participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Dieguito ya descansas en paz. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos y sus familias lamentan la partida de Diego y acompañan a Silvia, Chito, Jime, José y Nena.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Las amigas de su mamá Silvia: Cristina Atía, Beatriz Azaf, Polly Cavagnis, Mónica Dalale, Marizabel Faisal, Alicia Giménez, María Inés Muratore, Alicia Montenegro, Susana Nazario, Susana Ibáñez, Cristina Llugdar, Diana Palliotto, Lucía López Islas, Nancy Toloza, Graciela Seisdedos, Patricia Larcher, Liliana Peláez, Rita Segura y Nany Hernández, acompañan a su familia en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Leddy, Guido, Mariana y Franco despiden al ángel que Dios nos prestó un tiempo y abrazamos con el alma a Silvia, Chito, Jime y José.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Los amigos de su padre Chito: Dr. Walter Omar Peralta Rondano; Oscar Almada; Víctor Enrique Delgado y Cesar Julio Suasnabar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Dr. Ernesto A. J. Vital y su hija Dra. Cecilia Eugenia Vital participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su hijo César y familia en estos momentos de dolor.

RESTÓN, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Sus hermanos Dora y Titi, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RIVERO, OSCAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16|. "Bendito sea el dolor - amado sea el dolor - santificado sea el dolor... ¡Glorificado sea el dolor! Porque en el dolor está la felicidad. Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia acompañan a Amanda y toda la familia Rivero en este doloroso momento. Elevamos y pedimos oraciones.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno " Su cuñada Nélida Chaud de Maatouk, sus hijos Daniel y flia., Chely y flia., Eduardo y flia., participan y acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|.Enrique Bilbao, Silvia Maud, sus hijos Guadalupe, Carolina y Facundo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|.María Elisa Herrera participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BANEGAS DE ROCHA, MARTA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/16|. Reina madre, hace ya tiempo de tu desaparición física, pero aún sigues día a día en nuestras mentes y más aún en nuestros corazones acompañándonos en cada momento, lo que hace, seas eterna, por enseñanzas y acciones que realizaste en vida ¡Siempre recordada por sus hijos y familias! Los que invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 21 en la Catedral Basílica.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Hoy se cumplen 9 días de tu partida al Reino Celestial, partiste en forma tan repentina que apenas si tuvimos tiempo para decirte hasta pronto, aunque no estés físicamente entre nosotros, te vamos a llevar en nuestros corazones. Porque sería difícil olvidarte. Sembraste valores a lo largo del tiempo con tus virtudes y amor, te pedimos que desde donde estés siempre nos protejas. Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su tía de corazón Celina, María Mercedes, Leopoldo, Orlando y Julio Ibarra; tu prima de corazón Dra. Mercedes M. Ibarra. Se ruega una oración en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (Bubú) (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido... Descansa en paz Fernandito. Al cumplir nueve días de su partida al Reino Celestial, su familia invita a la Misa hoy a 20 hs en parroquia Maria Auxiliadora, en Pje. Lituania y Japón de Bº Los inmigrantes. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROCHA, HUGO ALBERICO Falleció el 17/6/95|. Viejo querido, gracias por las lecciones de vida que nos supiste inculcar a lo largo de tu vida terrenal; lo que nos permite día a día seguir transitando por ella. En nuestros recuerdos por siempre, sus hijos y familias invitan a la misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica.

URTUBEY DE FERREYRA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/12|. Ningún calor nos envuelve con tanta compasión como tus abrazos madre nuestra. Sus hijas Silvia Ferreyra de Wede y Aurora Ferreyra de Avido y familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------





CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (Bubú) (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Fernando... el tiempo se ha detenido en la hora de tu partida, tu despedida nos ha dejado un gran dolor y al mismo tiempo alegría, porque te fuiste feliz y contento habiendo logrado tus objetivos... Fuiste un trabajador incansable, constante, ni el dolor físico pudo detenerte para cumplir con tus obligaciones y compromisos... Fiel a tus principios, convicciones, estudioso apasionado del derecho y la abogacía. Nuestro consuelo es ver tu siembra... los amigos, compañeros de trabajo, clientes, alumnos... el afecto, estima, respeto que tienen por vos... "Un gran amigo, excelente persona, buen profesional, solidario, generoso de sus conocimientos"... Su madre Rosa Farias Vda. de Castillo, hermanos Luisa, José, Maria, hno.pol. Daniel Pereyra y sobrino Benjamìn y Joaquín agradecen a vecinos y amigos flias. Corvalán, Jerez, Amaya, Rojido, Frías y vecinos de calle España por las muestras de amor y respeto hacia Fernando y estuvieron en todo momento; Flias amigas Chicho Pereyra, Yoyi de Sufloni, Celina Ibarra, Lyci y Carina Alvarado, Chochi Bertoli, Pepita Barraza. Amigas y colegas Dra. Teresa Peralta, Dra. Miriam Salazar, Dra. Cristina Heredia con dolor y lagrimas acompañan incondicionalmente; a nuestros médicos Dr. Adrián Di Salvo, Dr. Gustavo Sabalza, quienes con mucho afecto y profesionalismo atendieron a Fernando y a toda nuestra familia. Quienes fueron compañeros de Fernando del Ministerio Publico Fiscal, con quien tuvo la alegría de compartir y festejar sus logros profesionales; y sus compañeros, directivos de Esc. Tca. Nº 8, Prof. de Dpto. Form. Ética y Plan Fines con los que tuvo el placer de trabajar. A nuestros Compañeritos del San José de Promo ´82 y Promo ´83 por el afecto y contención espiritual a nuestra familia. A los amigos y compañeros de: Centro de Jub. y Pens. Lazos de Amistad; Inst. Superior Cooproban Ltda.; Direc. Gral. de Personal Municipal, Tribunal de Cuentas Municipal; Club Social y Deportivo Huaico Hondo; Grupo de Adultos Mayores Pciales, Asoc. Civil Coral Plenitud, Ex compañeros de Grupo Scout Manuel Belgrano. A todos nuestros queridos amigos y parientes que con sus palabras de consuelo nos acompañan a sobrellevar este dolor y tristeza por la partida de Fernando al Reino Celestial. Muchas gracias por tanto afecto y cariño hacia nuestra familia! Dios los bendiga a Uds. y a sus familias! Rogamos oraciones en memoria de Fernando.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





PEREYRA, RICARDO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Su esposa Sulema Torres, hijos Daniel, Cristian, Claudia, Paola y Gustavo, h. pol., Silvia, Gabriela, Pame, Veronica y Eliana, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SEPELIO SANTIAGO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





MOYA, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/16|. Querido Juancito, hoy hace 1 mes que no estás a nuestro lado. Te extrañamos tratamos de seguir adelente, de acomodar nuestras vidas a tu ausencia. A sobrellevar el dolor que sientien nuestros corazones, aprendiendo a mirar la puerta y saber que ya no llegaras, a vivir los festejos sin tu presencia. Estamos aprendiendo a vivir con los hermosos recuerdos que nos dejaste, a vernos bien aunque el dolor queme nuestros corazones. Nadie nos dijo que todo esto sería fácil. Pero queremos que sepas que vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amamos como siempre y mas que nunca. Sus abuelos Dario y Anita. Invita a la misa que en su querida memoria se realizará a las 20.30 hs. en la parroquia Sgdo. Corazón de Jesus. La Banda.

MOYA, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/16|. No he muerto solo me fui antes, no quisiera que me recuerden con lagrimas, como aquellos que no tienen esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir, seré el silencio de nuestro hogar, donde tantas cosas compartimos, seré la briza que pesará sus rostros, seré el más dulce recuerdo que asista a sus memorias, seré una página bonita de sus historias. No he muerto me fui antes, resucite a la vida nueva, donde un día en el que solo Dios sabe nos estrecharemos en un abrazo para ya nunca separarnos. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Sus papás Alejandro Moya, Daniela C. de Moya, sus hermanos Lucas Gabriel, Esequiel Dario, Elías Jeremías, Alejandro Benjamín, invitan a la misa que en recordación a su querida memoria se realizará a las 20.30 en la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús. La Banda.