Para Filmus, el kirchnerismo "volverá en 2019"

02/01/2017 -

El diputado del Parlasur Daniel Filmus, presentó el libro "Pensar el kirchnerismo" (Siglo XXI, 2016), un libro que reúne 12 ensayos firmados por personalidades afines al movimiento que lideró la Argentina desde 2003 hasta 2015.

"Desde el kirchnerismo estamos muy acostumbrados a reiterar una y otra vez las cosas positivas que se hicieron y somos poco propensos a pensar las que quedan por hacer", reconoció.

"No me cabe ninguna duda de que el kirchnerismo va a ser protagonista de la futura etapa. Quienes somos kirchneristas consideramos que es importantísimo e irremplazable su liderazgo. Estamos hablando de un frente mucho más amplio que el kirchnerismo, donde habrá que acordar con otros sectores. La propia ex presidente está señalando que, por todos aquellos que están siendo vulnerados o atacados en sus derechos y sus condiciones de vida desde el 10 de diciembre, necesitamos construir un frente que permita formular una nueva mayoría y que permita recuperar electoralmente en 2019 el gobierno", analizó.