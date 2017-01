Enrique: "En Argentina es difícil ser entrenador"

Fotos AUTORIZADO El ex mediocampista Héctor Enrique integró el equipo de la Selección Argentina que ganó la Copa Mundial, México 1986.

02/01/2017 -

Héctor Enrique, el ex jugador que integró el Seleccionado argentino campeón del Mundo de México 1986, admitió que "en Argentina es difícil ser director técnico, porque pasas de jinete a caballo en dos segundos", en referencia a sus deseos de convertirse en entrenador.

"Ya estuve trabajando en el cuerpo técnico de Diego Maradona, cuando dirigimos a la Selección nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010, y la verdad es que me gustaría dirigir por mi cuenta", señaló el ex volante derecho de Lanús, River y Deportivo Español.

"Por ahora espero que al Diego se le ocurra trabajar para poder acompañarlo si Dios quiere y si no veré si consigo algo para dirigir", expresó el ‘Negro’ Enrique en diálogo con Télam.

"Sucede que en la Argentina es difícil ser técnico porque pasás de jinete a caballo en dos segundos, nadie tolera nada, nadie respeta nada", sostuvo el ex futbolista nacido en Burzaco, hace 54 años.

"Como jugador de fútbol tengo una carrera muy prestigiosa y no quiero perder ese respeto que gané, cuando aquí hay muchos mal educados, lo que me hace pensar bien lo de trabajar en el fútbol más allá de tener muchísimas ganas", refirió Enrique.

"Considero que me sobra personalidad para dirigir a cualquier equipo, como el caso de (Marcelo) Gallardo, que en River había muchos que no creían en sus condiciones y lo hizo muy bien, ganando varios títulos, y otro ejemplo es (Eduardo) Coudet, quien demostró que sabe y mucho, y que hizo jugar muy bien a Rosario Central", comentó el ex mediocampista.

"Al margen que el ‘Chacho’ no ganó finales, jugó finales, algo que no es fácil. Daba gusto ver a Central porque era un equipo que intentaba jugar por abajo, que presionaba mucho y atacaba, lo que más me gusta como idea de juego, y por eso fue que en la final con River por la Copa Argentina hubo tantos goles", agregó.