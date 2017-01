"Cigüeñas" llega al Renzi en las vacaciones para los más chicos

Fotos SALA CLIMATIZADA. La invitación está formulada a los chicos de todos los barrios y de la zona céntrica de la ciudad.

02/01/2017 -

La cartelera del Cine Renzi-Espacio Incaa estrena esta semana "Cigüeñas", un filme para que la familia disfrute en vacaciones en una sala climatizada.

La historia es inspiradora: si en animación hay que imaginar una historia nueva y no replicar personajes, los estudios de Hollywood no se preocupan por la verosimilitud -como tampoco lo hacen si hay epidemia de secuelas- y apelan a personajes que generen simpatía inmediata y no tengan un solo costado.

"Cigüeñas" entra en este tipo de filmes, y como por ejemplo Shrek, que se basaba en un cuento de hadas, pero reformulado, aquí se basan en el mito de que son esas aves las que traen a los bebés al mundo.

Claro que esa fábula o idea fantástica se actualiza: las cigüeñas recibían las cartas de los papis, fabricaban bebés, los transportaban a través de las nubes en una suerte de cápsulas espaciales y los llevaban a destino. Los verbos en tiempo pasado son porque ahora, en vez de despachar bebés, despachan y entregan paquetes.

Con una entrada sumamente económica de $30, la coordinación del cine municipal brinda a los más pequeños la oportunidad de pasar unas vacaciones junto al cine.