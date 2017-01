Un grupo de vecinos bandeños recibieron el Año Nuevo junto con los más necesitados

Fotos REGALO. Se trata del joven bandeño Marcos Zuain quien en Navidad ya había tenido el enorme gesto de compartir junto a los que menos tienen.

02/01/2017 -

Marcos Zuain es un muchacho de la ciudad de La Banda que demostró en estas fechas que con muchas ganas, entusiasmo y buena predisposición, se puede lograr hacer feliz a los demás aunque sea por un rato.

Zuaín compartió sus fiestas de fin de año junto a personas en situación de calle y sin familia, pero esta vez acompañado de otra gente que se llegó luego de haber visto lo que el muchacho hizo para la Navidad.

De esta manera, las personas que no tienen un techo pudieron disfrutar de una cena de fin de año organizada por el chico y quienes se acercaron a colaborar y compartir, y así olvidarse aunque sea momentáneamente de la durísima situación que les toca atravesar.

La cena se desarrolló sobre la esquina peatonal de la calle Pellegrini y avenida San Martín de la ciudad de La Banda.

Más tarde, el joven compartió las imágenes de la comida en su Facebook, con un mensaje de agradecimiento.

Emocionante

"Feliz Año Nuevo para todos. Gracias Dios mío por esta noche inolvidable, gracias a todas las personas que compartieron la mesa esta noche. Y gracias a todos los que colaboraron para que todo salga perfecto. ¿Qué más pedir? Feliz de saber que existe gente con un gran corazón; hoy le demostramos a estas personas que no están solas. Y de ahora en adelante recibirán nuestra ayuda siempre. No busqué el aplauso fácil. Sino que los indigentes no sean olvidados por la sociedad, porque ellos también son personas", concluyó.