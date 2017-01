Victoria de Arsenal que quedó tercero

Fotos TRIUNFO. Arsenal no dejó pasar la oportunidad para vencer a Crystal Palace y descontar puntos ante el líder Chelsea.

02/01/2017 -

Arsenal superó ayer a Crystal Palace 2 a 0, por la decimonovena fecha de la Premier League del fútbol inglés, y alcanzó el tercer puesto en el campeonato, a 9 puntos del líder Chelsea.

El francés Olivier Giroud y el nigeriano Alex Iwobi marcaron los goles del encuentro.

En tanto, el Tottenham Hotspur, dirigido por Mauricio Pochettino, goleó como visitante a Watford 4 a 1, con dos goles de Harry Kane y dos de Dele Alli, mientras que el francés Younes Kaboul descontó para el local.

La jornada había comenzado el viernes con el empate entre Everton (jugó Ramiro Funes Mori) y Hull City 2 a 2 y continuó el viernes con el triunfo de Chelsea a Stoke City 4 a 2, que le permitió alcanzar la decimotercera victoria consecutiva en ese certamen e igualó el récord que ostentaban Preston North End y Sunderland en 1891/1892 y Arsenal en 2001-2002.

También el sábado, Manchester City (con Sergio Agüero, Nicolás Otamendi y Pablo Zabaleta) perdió en su visita a Liverpool 1 a 0, Manchester United (Marcos Rojo ingresó en el complemento) venció a Middlesbrough 2 a 1, West Bromwich (con Claudio Yacob) derrotó de visitante a Southampton 2 a 1, Leicester City (Leonardo Ulloa entró en el segundo tiempo) a West Ham United (Manuel Lanzini ingresó en el complemento) 1 a 0, Burnley a Sunderland 4 a 1 y AFC Bournemouth como visitante 3 a 0 a Swansea City.

La vigésima fecha comenzará hoy con los partidos entre Middlesbrough vs. Leicester; West Bromwich vs. Hull City; Everton vs. Southampton; Manchester City vs. Burnley; Sunderland vs. Liverpool y West Ham vs. Manchester United.

Mañana jugarán Bournemouth vs. Arsenal; Crystal Palace vs. Swansea y Stoke City vs. Watford. Y el miércoles completarán Tottenham vs. Chelsea.