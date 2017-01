Fotos El juez Lijo se prepara para avanzar con la denuncia de Nisman contra Cristina

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento al gobierno de Irán en el atentado a la Amia, tiene decidido no excusarse y llevar adelante la investigación luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara la apertura del expediente y por sorteo informático recayera en su Juzgado. "Esto se va a resolver como un caso que, incluso, puede tener consecuencias en la investigación del atentado. Se va a analizar toda la prueba, que en principio, son las escuchas", adelantaron fuentes del juzgado de Lijo. El juez retomará el expediente a mediados de enero, cuando regrese de sus vacaciones. La denuncia presentada por Nisman en enero de 2015 aseguraba que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa Amia era para canjear negocios por impunidad en torno al atentado que dejó 85 muertos, de acuerdo con lo que declaró el propio fiscal antes de aparecer muerto. La Daia logró la apertura de la investigación al presentar en 2016 nuevas pruebas, que básicamente refieren a un diálogo telefónico entre Guillermo Berger -entonces presidente de la Amia- y el ex canciller Héctor Timerman, en el que éste prácticamente admite que los autores del atentado son iraníes. Esto es investigado en otra causa a cargo del juez Claudio Bonadio con acusaciones sobre Cristina Kirchner y Timerman por "traición a la patria". No se descarta que Bonadio reclame la competencia en el expediente por presunto encubrimiento, aunque la Cámara de Casación determinó que el caso se sorteara con un nuevo juez. Las escuchas en las que Nisman fundamentó su denuncia también involucran a los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, al diputado camporista Andrés Larroque y al supuesto agente de inteligencia Allan Bogado.