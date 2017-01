Las series protagonizarán el gran duelo por ganar audiencia

-

Este año, la gran disputa por las audiencias televisivas no estará en el aire, sino en los servicios pagos; tanto en canales de cable premium como en los servicios de streaming.

El gran desafío de HBO será tratar de mantener su hegemonía por sobre Netflix, según remarca la agencia Efe. Para esto, apuesta a títulos fuertes como "Game of Thrones" o "Westworld", sus títulos más exitosos del momento. Pero Netflix no se queda atrás: nuevas temporadas de "The Crown" y "Stranger Things" prometen capturar la atención de los seriéfilos de todo el mundo.

Tecnología y planes de expansión mediante, la batalla por la audiencia se extiende cada vez a más países. HBO pone toda la carne en el asador en favor de "Westworld" como heredera de "Game of Thrones", a la cual sólo le quedan dos temporadas por delante. Pero, además, arriesga con dos series nuevas: "Divorce" (que estrenará segunda temporada, con Sarah Jessica Parker) y "The Young Pope" (protagonizada por Jude Law).

Netflix tiene ya todo un historial de "hitazos" de producción propia, con "House of Cards" y "Orange is the New Black" a la cabeza, además de sus flamantes títulos sobre personajes de Marvel. Uno de los últimos estrenos del 2016 fue "The Crown" y, junto con "Stranger Things", buscan repetir éxito.

Además, el servicio de streaming rescata del olvido a Drew Barrymore para ponerla al frente de una serie -"Santa Clarita Diet"- y completará la oferta de produccionmes exclusivas con con dos series del universo "Marvel"’: "The Defenders" y "Iron Fist", que serán las delicias de los amantes del cómic.

Y prometen -un regreso muy esperado- una quinta temporada de las aventuras y desventuras del presidente ficticio más malvado de todos los tiempos: Frank Underwood, en "House of Cards".

"Narcos", la serie sobre la vida de Pablo Escobar, estrenará tercera temporada y, en la misma línea, Netflix se ha asociado con Univisión para la nueva serie "El Chapo", sobre el narco mexicano Joaquín Guzmán.