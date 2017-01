"Es un orgullo ser parte de una cartelera bien santiagueña"

02/01/2017 -

C on el objetivo de llevar la música de Santiago del Estero a todo el país, el Festival Nacional de la Chacarera ofrecerá el 6 y 7 de enero en el Club Old Lions, una amplia y variada cartelera de artistas locales entre los que se conjugarán los consagrados y los nuevos valores emergentes, que se lleva adelante con el apoyo del Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Turismo y Jefatura de Gabinete, así como también con el respaldo de la Municipalidad de la Capital.