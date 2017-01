Robbie Williams tuvo un polémico gesto con sus fans durante un recital

Fotos

Videos CAPTURA DE VIDEO.-

Hoy 13:31 -

Robbie Williams quedo en el centro de las críticas por un desagradable gesto que tuvo con sus fans durante un show para festejar la llegada del Año Nuevo.

En un momento del recital, luego de que el ex Take That tocara las manos de sus seguidores, fue captado por las cámaras cuando se ponía un gel antibacterial en sus manos.

La actitud del cantante no pasó desapercibido en las redes sociales, que cuestionaron la desafortunada actitud de Williams.

Robbie Williams quedo en el centro de las críticas por un desagradable gesto que tuvo con sus fans durante un show para festejar la llegada del Año Nuevo.

En un momento del recital, luego de que el ex Take That tocara las manos de sus seguidores, fue captado por las cámaras cuando se ponía un gel antibacterial en sus manos.

La actitud del cantante no pasó desapercibido en las redes sociales, que cuestionaron la desafortunada actitud de Williams.