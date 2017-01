Mirá todos los famosos que grabaron videos para los santiagueños

Fotos Sofía Pachano y Benjamín Rojas grabaron un video para los santiagueños.

Hoy 20:17 -

Artistas de la talla de Sofía Pachano, Benjamín Rojas, Nito Artaza, entre otros se encuentran haciendo temporada en Mar del Plata con diferentes obras.

Con gran predisposición, grabaron videos para los santiagueños y en EL LIBERAL te los mostramos en exclusiva. En los mismos, invitan a veranear en La Feliz y concurrir a ver sus trabajos.

Mirá los videos también en nuestra cuenta de Instagram @elliberalweb



Benjamín Rojas grabó un video para los santiagueños.



Sofía Pachano grabó un video para los santiagueños.

Beto César grabó un video para los santiagueños. Fabián Vena grabó un video para los santiagueños. Nito Artaza grabó un video para los santiagueños. Valeria Degenaro grabó un video para los santiagueños.