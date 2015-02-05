CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Enero 2017

A LAS 21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

-

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MORFI CAFÉ

15.00 MOISÉS: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.45 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.00 SIMPLEMENTE MARÍA 15.00 LA VECINA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA PREVIA DE BENDITA

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA


TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 DAKAR 2017

20.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

21.00 FESTIVAL DE VALLE VIEJO

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 ‘1RA EDICION’

15.00 PUNTO LÍMITE

16.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL 17.30 LA 40

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 ‘2DA EDICION’

22.30 PASION POR ELTURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.37 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII: LA SABIDURÍA DE LOS AMIGOS

09.12 MI ÁNGEL GUARDIÁN

10.56 CHIHUAHUA EL FANTASMA

12.36 LOS GUARDIANES: EL TESORO DEL REY SALOMÓN

14.27 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

17.24 JUSTICIA LETAL

19.16 CAZADORES DE SOMBRAS: CIUDAD DE HUESOS

22.00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE


TCM

08.00 SIDNEY

09.40 RECUERDA

11.30 ESPARTACO

14.35 ADIÓS A LAS ARMAS

15.55 EL DESCENSO DE LA MUERTE

17.35 PRODUCCIÓN TCM

17.40 ZULÚ

19.55 LAS NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA

22.00 RAIN MAN


TNT

08.53 ARMA MORTAL

10.49 ARMA MORTAL 2

12.50 TOY STORY 2

14.30 LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO

16.23 JOHN CARTER: ENTRE DOS MUNDOS

18.38 VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA

20.20 PUNTOS DE VISTA

22.00 DOS LOCOS EN PATRULLA

23.52 JOHN CARTER: ENTRE DOS MUNDOS


SPACE

06.42 UN HOMBRE DIFERENTE

08.37 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA

10.34 LA MEXICANA

12.49 LUCES ROJAS

14.53 LONDRES: DISTRITO CRIMINAL

16.25 TROYA

19.22 ROBIN HOOD

22.00 EL CAZADOR


CINECANAL

05.20 CODE M

07.00 PROGRAMA DE TELEVENTA

09.05 KIDS FLIX

09.15 GREASE LIVE!

11.35 MÁS BARATO POR DOCENA

13.15 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

15.30 OPERACIÓN VALQUIRIA

17.30 MISIÓN IMPOSIBLE: PROTOCOLO FANTASMA

19.45 MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA

22.00 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

23.50 EL VUELO


SONY

09.00 MAGNOLIAS DE ACERO

11.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

12.00 ESTILO DF

13.00 ELENCO CUÍDATE DE LA CÁMARA

14.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

15.00 ÉRASE UNA VEZ

16.00 SE DICE DE MÍ

18.00 LA TRAMPA

19.00 LA TRAMPA

20.00 LA TRAMPA

21.00 LA TRAMPA

22.00 LA TRAMPA

23.00 LA TRAMPA

A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30, “EL CIUDADANO ILUSTRE”, PELÍCULA CON OSCAR MARTÍNEZ, DADY BRIEVA Y ANDREA FRIGERIO; Y A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”, CON NATALIA OREIRO.

LA PROGRAMACIÓN SE REPETIRÁ MAÑANA. LA ENTRADA GENERAL ES DE $30.

SIXTO BAR LIBROS

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+HOY, SE PRESENTARÁ SHUNKO.


BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MUSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).

OLD LIONS

(ALSINA Y COSTANERA)

+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.

CINES

SUNSTAR

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

DOCTOR STRANGER (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)

TROLLS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)

SING VEN Y CANTA (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)

LA LLEGADA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)

02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):

COMEDIA, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)

02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):

AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)

02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA (2D):

TERROR, (SAM13)

02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):

SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)

02/01 - 04/01 22:15 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D APTA 13 AÑOS

18:20- (TODOS LOS DÍAS)

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:10 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO

17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

19:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Enero 2017

También te puede interesar