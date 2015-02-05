CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Enero 2017
A LAS 21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Por El Liberal
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CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MORFI CAFÉ
15.00 MOISÉS: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.45 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.00 SIMPLEMENTE MARÍA 15.00 LA VECINA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA PREVIA DE BENDITA
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 DAKAR 2017
20.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
21.00 FESTIVAL DE VALLE VIEJO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7 ‘1RA EDICION’
15.00 PUNTO LÍMITE
16.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL 17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 ‘2DA EDICION’
22.30 PASION POR ELTURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.37 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII: LA SABIDURÍA DE LOS AMIGOS
09.12 MI ÁNGEL GUARDIÁN
10.56 CHIHUAHUA EL FANTASMA
12.36 LOS GUARDIANES: EL TESORO DEL REY SALOMÓN
14.27 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
17.24 JUSTICIA LETAL
19.16 CAZADORES DE SOMBRAS: CIUDAD DE HUESOS
22.00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
TCM
08.00 SIDNEY
09.40 RECUERDA
11.30 ESPARTACO
14.35 ADIÓS A LAS ARMAS
15.55 EL DESCENSO DE LA MUERTE
17.35 PRODUCCIÓN TCM
17.40 ZULÚ
19.55 LAS NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA
22.00 RAIN MAN
TNT
08.53 ARMA MORTAL
10.49 ARMA MORTAL 2
12.50 TOY STORY 2
14.30 LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO
16.23 JOHN CARTER: ENTRE DOS MUNDOS
18.38 VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA
20.20 PUNTOS DE VISTA
22.00 DOS LOCOS EN PATRULLA
23.52 JOHN CARTER: ENTRE DOS MUNDOS
SPACE
06.42 UN HOMBRE DIFERENTE
08.37 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA
10.34 LA MEXICANA
12.49 LUCES ROJAS
14.53 LONDRES: DISTRITO CRIMINAL
16.25 TROYA
19.22 ROBIN HOOD
22.00 EL CAZADOR
CINECANAL
05.20 CODE M
07.00 PROGRAMA DE TELEVENTA
09.05 KIDS FLIX
09.15 GREASE LIVE!
11.35 MÁS BARATO POR DOCENA
13.15 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
15.30 OPERACIÓN VALQUIRIA
17.30 MISIÓN IMPOSIBLE: PROTOCOLO FANTASMA
19.45 MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA
22.00 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
23.50 EL VUELO
SONY
09.00 MAGNOLIAS DE ACERO
11.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
12.00 ESTILO DF
13.00 ELENCO CUÍDATE DE LA CÁMARA
14.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
15.00 ÉRASE UNA VEZ
16.00 SE DICE DE MÍ
18.00 LA TRAMPA
19.00 LA TRAMPA
20.00 LA TRAMPA
21.00 LA TRAMPA
22.00 LA TRAMPA
23.00 LA TRAMPA
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30, “EL CIUDADANO ILUSTRE”, PELÍCULA CON OSCAR MARTÍNEZ, DADY BRIEVA Y ANDREA FRIGERIO; Y A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”, CON NATALIA OREIRO.
LA PROGRAMACIÓN SE REPETIRÁ MAÑANA. LA ENTRADA GENERAL ES DE $30.
SIXTO BAR LIBROS
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+HOY, SE PRESENTARÁ SHUNKO.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MUSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).
OLD LIONS
(ALSINA Y COSTANERA)
+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 AL 04/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
DOCTOR STRANGER (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 17:00 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 19:30 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:15 (Subt)
TROLLS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:10 (Cast)
SING VEN Y CANTA (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
02/01 - 04/01- 18:10 (Cast) 20:20 (Cast)
LA LLEGADA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
02/01 - 04/01- 22:45 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
02/01 - 04/01- 16:30 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)
02/01 - 04/01- 18:30 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):
COMEDIA, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:35 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN . (+ 13 AÑOS)
02/01 - 04/01- 22:50 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):
AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)
02/01 - 04/01- 17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA (2D):
TERROR, (SAM13)
02/01 - 04/01- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):
SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)
02/01 - 04/01 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D APTA 13 AÑOS
18:20- (TODOS LOS DÍAS)
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO
17:10-20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
19:30 (TODOS LOS DÍAS)