FÚNEBRES | 3 de Enero de 2017

- Juan Javier Romero

- Carlos Alberto Hoyos

- José Antonio Roldán

- Félix Antonio Mansilla (La Invernada)

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Sus primos Paulina, Ricardo, Carlos, Aurelia, Luis y Feliciano Ávila junto a sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento de Buriki y elevan oraciones por su eterna Paz. Ruegan cristiana resignación a toda la familia.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez, sus hijos Milagros y Javier Tevez, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Oscar Gerez. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Tely, Antonio y Marcia Bitar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en sumemorai.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y sus hijas: Nadia y María Pía, acompañan fraternalmente a Oscar, Zulma y demás familiares en tan doloroso momento.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Rosa O. del Valle Lami Polti de Acuña y sus hijos: Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier Acuña, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Juan Delicio Camuz y familia, Pedro Mario Sández y familia y Alberto Chazarreta y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Manuel Aznarez y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de Oscar. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Compañeros de la Planta impresora: Ing. M. Aznarez, Ing. Comachi, Cabrera Walter, Díaz Roberto, Pérez Isauro, Roldán Claudio; Contreras Hugo; Carabajal Enzo; Cárdenas Luis; Ramos Juan; Torres Matias, Diaz Ariel y Medina Segundo, participan con dolor el fallecimiento del papá Oscar Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Compañeros de su hijo Oscar de sección Portería: Poncio Carlos; Bolañez Oscar, Formini Miguel; Herrera Claudia; Martínez Darío y Pérez Nestor, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Olga Crespín, sus hijas Zulma, Nadia, Mariela, Edith, Sara y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su yerno Oscar. Acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Pablo Migueles, Judith Bitar, sus hijas Eugenia, Ana Belén y Julieta acompañan a Oscar y su familia en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Alejandro Papa, Mariela Bitar y sus hijos Daniela y Matías participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Hugo Pereyra, Sara Bitar, sus hijas Ariana y Tiara participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. La Fundación Cultural SDE participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del secretario de Redacción de diario El Liberal, Jorge Oscar Gerez.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Polo Mackeprang y flia. participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Tere y Mica Unzaga participan y acompañan Oscar por el fallecimiento de su padre.

HOUNAU OCCHIUZZI, EDGARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/16 en la Pcia. de Bs. Aires|. Las amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del hermano político de Negrita de Hounau, la saludan con un abrazo fraterno en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) .Falleció el 2/1/17|. Su hijo Carlos Javier Hoyos Incola participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado padre. Eleva oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su hermana política Mary y sus sobrinos Patricia y Carlos con sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus tíos Horacio y Mary y Fernández, tus primos Cristina, Daniel, Carlos, Miguel y Guillermo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus primos Carlos y Miguel Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ana de Brescia, Andrea Juárez y Teresita Goytea acompañan en su dolor a su sobrina Patricia Hoyos y familiares y ruegan una oración en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Julia B. Santillán muy entristecida participa el fallecimiento de su apreciado amigo de siempre y acompaña a su hijo Carlitos en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su querida memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. "Por siempre vivirás en nuestros corazones". Erardo Pitzalis y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y rezan por su descanso eterno.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Flia. Risso Patrón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Stella Maris Incola, sus hijos Carlos Javier, Mariano y Luis María participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Mariano Taboada y su esposa Soledad participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Raúl, Negrita, Tita y Chichí Jalaf participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus vecinos Dora Díaz Jugo, Daniel Díaz Jugo, Andrea Tabanez, Nicolás y Agustín participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus vecinos Michel A. Sayah Corra, Adriana Jugo, Azucena Ferrari, Eva, Federico, Michel, Tomás Yamile y Marisú, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y brille para él la luz que no tiene fin". Tus amigos que nunca te olvidarán; Negro Simón, Manolo García, Pocholo Leguizamón, y Papi Acosta lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Tus amigos de toda la vida; Tito Orellana, Silvia Roldán y Josefina Roldán, Ricardo Martín y Adrián Alejandro Orellana con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) .Falleció el 2/1/17|. Tu familia y amigos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Prof. Roberto Arévalo, su esposa Dra. Concepción Senés y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) .Falleció el 2/1/17|. Cumplió con su misión en este mundo y dejó huellas valiosas en su hijo, familia y amigos".... María Belén Galván y su familia; José, Mecha, Matías, Sol y Milton acompañan a Carlitos en este difícil momento por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. "Señor, ya está ante ti, tu hijo Roberto, cúbrelo con un manto de bendiciones". Su prima hermana Esther Hallak, sus hijos Omar, Carlos, Víctor, Luciana y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan espiritualmente a los demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Su prima hermana Elena Hallak de Jorge, sus sobrinos Bachicha, Migui, y sus respectivas flias.; Adriana y Kati Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares ante tan irreparable pérdida, rogamos oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Querido Roberto, tu generosidad, tu bondad, virtudes que siempre tuviste, que Jesús y su divina Misericordia te den el descanso eterno. Su prima hermana Margarita Hallak de Saad, sus sobrinos Mariel, Miguel y Juan Daniel y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. "Que el Señor lo reciba en su Reino con infinita bondad". Su primo hermano Elías Hallak participa con dolor su fallecimiento y acompaña espiritualmente a los demás familiares, eleva una oración en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. "Señor dale el descano eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Su prima María, su primo político Elías Saadi, su sobrina Yanie Palazzo y flia, acompañan espiritualmente con dolor a sus hermanos, sobrinos y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones por su querida memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Dra. María Saad Sonzogni participa con profundo dolor el fallecimiento de Roberto y acompaña a su querida familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Élida Ache de Saad e hijos, Lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su flia., en el dolor. Que descanse en paz.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Saíd participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su querida familia.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. María del Valle, Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento. Acompañan a sus hermanas en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Victoria Spampinato de Llugdar, Sara Llugdar de Azar y familia, María L. Llugdar de Eleán y familia, Reyna Llugdar de Auat y familia Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar y familia, Olga Llugdar y familia José Llugdar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Coco Tagliavini despide con gran dolor a su viejo y querido amigo Roberto. Ruega oraciones en su memoria.

MAYORAL, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16 en Córdoba|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "Siempre te recordaré querida madrina". Su ahijado Adrián Delgado participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos por la pérdida de su querida Lita de Rojas. Villa La Punta. Choya.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "Que descanse en paz". Carlos Delgado y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Rojas en este duro momento que les toca vivir. Villa La Punta. Choya.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Nazareno A. Sgoifo, su esposa Adela Pece y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus padres Silvia y Chito en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Fallecó el 1/1/17|. Rafael Antonio Canllo, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Daniela Barquín, Pablo Godoy Molinari, sus hijos Santi y More Godoy Barquín acompañan a su querida amiga Jime en estos momentos de mucho dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Griselda Cremaschi y Leandro Julián acompañan a Silvia y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe acompañan a Silvia y familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Romina Pereyra y Juan Cruz Argibay participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Jime. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. La Cooperadora Dr. Francisco Viano del Hospital Independencia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a nuestra querida Jimena y familia con cariño y oraciones en este doloroso momento.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gaby; Pablo y Marcela; Julio y Jorgelina y nietos participan el fallecimiento del querido Dieguito. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Los amigos de su hermana Jime, Celina Feijóo, Federico Lo Bruno y sus hijos Sofía, Evangelina y Lorenzo, participan con profundo dolor el fallecimiento de Dieguito. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Los vecinos, personal y administración del Consorcio Nuestra Sra. del Carmen participan con dolor el fallecimiento de nuestro vecino Dieguito.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Beatriz de Maldonado y familia lamentan su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a sus padres y hermanos rogando por su pronta resignación.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. "Bienaventurados los que sufren porque de ellos es el Reino de los Cielos". Chito, Silvia, Jimena, José, Nena: el ama de Dieguito ya está en el Cielo al lado de la Divina Misericordia y de nuestra Santa Santiagüeña. Cumplió la misión que el Señor le había encargado y estuvo listo para entregarse en los brazos de la Divina Misericordia. Estamos con ustedes en esta enorme dolor. Dieguito ya descansa en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Ángel Guardo, Martina y sus hijos acompañan a todos los familiares de Dieguito en este gran dolor que están sufriendo y ruegan que su alma descanse en paz.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Querido Diego: ya descansas en los brazos del Señor. Alicia de Japaze, Roberto Japaze y Tuty Japaze participan con mucho dolor su fallecimiento rogando a Dios por la pronta resignación de sus padres, hermanos y demás familiares.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Dieguito, ya descansas en paz. Amigas de tu mamá: Sarita Gómez y flia.; Sonia Gioria y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañamos con cariño a su familia.

ORTIZ MÉNDEZ, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Víctor Emilio Zaín, y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

RESTON, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Sus sobrinos nietos María Eugenia Reston, Andrés Reston, Ramón Reston y su esposa Llamila Llugdar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Su madre Celina, su hermana Mary, sus sobrinos Titilo, Ani, Joselo, Camila, Iván, Sole, Lorenzo, Luciano, Benjamin, Gabi, Fabiana y demás fliares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Su sobrina Soledad Iglesia y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Sus empleados de siempre: Fidelia, Herminia, Gordo, Facha, Mario, Lucas, Teté, Fernando, Nilda, Noelia y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna. A nuestro querido vecino Coco lamentamos participar su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin. Acompañamos a su flia., en tan profundo dolor. Familias; Aliende, Pratto, y Jiménez Aliende. Ruegan por su eterno descanso.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados Francisco Manriquez participa su fallecimiento y acompañan en su sentimiento.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Familia Suárez, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Loris y Salume y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus amigos.

ROLDÁN, JOSÉ ANTONIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Franco Parisini y familia participan con dolor el fallecimiento de su vecino. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, JUAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su esposa Aída Rossi, sus hijos Claudia, Alicia Santiago, h. politicos Cristina y Luis,nietos y bisnietos part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROMERO, JUAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hijo Santiago Romero Rossi, hija política Cristina Abregú, su nieta Agustina Romero Abregú, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ROMERO, JUAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. "Que en este descanso, eterno el Señor te proteja con su mirada". El personal directivo, docente y de servicio del Jardín de Infantes Nº 802 "Quilla Atun" participan con gran pesar el fallecimiento del padre de la Srta. Alicia. Rogamos resignación a su familia.

ROMERO, JUAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. René A. Abregú, sus hijos René A., Alejandro, Cristina y su nieta Agustina Romero Abregú lamentan profundamente su desaparición física. Ya estás en el Cielo en los brazos del Señor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ROMERO, JUAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Que en paz descance y brille para el la luz que no tiene fin. Sus vecinos y amigos; Divina, Bochín, Mony, Betty, Julieta, Gonzalo, Vero, Benja y Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Sus hermanos José, Abraham, Salim, Sara, Antonio y Loris y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Sus hermanos Loris y Salume participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "Rogamos por el eterno descanso de su querida madre y para que la paz y el consuelo de Dios los acompañen y fortalezcan". C.P.N. Luis Eduardo Fiad, Dra. Adriana Pirro, C.P.N. Cristina Collado de Elean, C.P.N. Gabriela Paz, Lic. Daniela Quiroga, Sr. Fernando Sánchez y todos los empleados de la Direccion General de Rentas de la Provincia participamos con profundo dolor el fallecimiento la Sra. mamá de nuestros compañeros C.P.N. Ricardo Chaud y Sr. Ernesto Chaud y pedimos eleven oraciones en su memoria.

TURK DE CHAUD, MARIAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Centro de Jubilados y Pensionados Francisco Manriquez participa el fallecimiento del hermana de las Autoridades de la Comisión Directiva de la Institución.





GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Tety Ledesma y Pichona Herrera acompañan a su marido Héctor a sus hijos Cecilia, Silvia y Mauricio y demás familiares en este momento de dolor e invitan a la misa a realizarse hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica, rogando por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/15|. Madre querida, tu recuerdo de amor y cariño nos acompaña en tu ausencia, pidiéndole a Dios te tenga en la Gloria y nos cuides de donde estés. Tu hija Poly, Raúl y tu nieta Lucky invitan a la misa en tu memoria hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

MALDONADO, LINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/16|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento. Sus hijos Viviana, Adriana, Catalina, Janet, Quique y Paolo invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia San Francisco.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su madre, sus hermanos, sus hijos, y sus sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SAAD LEDESMA, CARLOS EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/12|. ¡¡¡Querido Viejito!!! Cuchi para los amigos, un año más sin ti físicamente, pero sé que estás con nosotras siempre, sé que nos cuidas, nos guías, nos acompañas. Te sentimos constantemente... a mi mami y a ti... en los buenos y en los malos momentos. Lo sabemos, porque cuando todo va mal te imaginamos sonriendo y se nos pasa... ese es nuestro truco... Es tu magia. Te amamos infinitamente, sin principio ni final. No nos abandones, siempre estate a nuestro lado... Sus hijas Andrea, María José, Cristina y sus nietos Emma y Josefina invitan a la misa a oficiarse en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

VARELA DE LASTRA, JUANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/16|. Hace un año que te fuiste de nuestro lado y todavía no encuentro consuelo, ni el motivo por el cual nos dejó nuestra preciosa hada protectora. No hablo de muerte, porque sé que las hadas no mueren, quizás estés cuidando he iluminando a otros seres que necesitan tu compañía.... Tu esposo José Lastra, que nunca te olvidará y te recuerda al mirar o tocar cada rincón de nuestra casa; tus hijos Matías Lastra, Lía Lastra, tu nuera Mimí y tu nietito Valentín. Se invita a la misa que se efectuará hoy 3/1/17 a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, se ruega una oración en su memoria.





RUIZ, MAURICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Antonio, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

RUIZ, MAURICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Sus hijos: Nelly, Alfredo, Omar, Jose, Aidé, María y Luis, tus hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

RUIZ, MAURICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Juan Fatorel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.





BIANCO, ROBERTO RODOLFO (q,e,p,d,) Falleció el 2/1/17|. Su espíritu alegre y jovial estará siempre en nuestros corazones. Su hijo Gustavo Bianco y sus nietos Maria y Juancito y bianieros lloran su partida y encomiendan a Dios recibirlo en su reino de paz y silencio. Quimilí.

BIANCO, ROBERTO RODOLFO (q,e,p,d,) Falleció el 2/1/17|.Te extrañaremos, tenlo por seguro, descansa en paz, viejito querido. Su compañera Silvia Ester Tévez, Romina, Roberto y flia, participan con el dolor más profundo su fallecimiento y que sus restos serán inhumados, hoy, a las diez de la mañana en el cementerio local. Elevan sentidas oraciones en su querida memoria. Quimilí.

BIANCO, ROBERTO RODOLFO (q,e,p,d,) Falleció el 2/1/17|. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío...Señor ábrele tus brazos y dale el descanso eterno. Su amiga Dady Font e hijos Juan Pablo, Yani, Jame y Carlitos, Claudia Font e hijos Analía, Nicol y Mateo lamentan esta pérdida irreparable y acompañan a sus seres queridos con el más cálido sentimiento. Quimilí.

BIANCO, ROBERTO RODOLFO (q,e,p,d,) Falleció el 2/1/17|. La despedida nos ha dejado un gran dolor... Su gran amiga Margarita Cardozo participa con profundo dolor su fallecimiento y pide a Dios Nuestro Señor lo reciba en su reino de luz y serenidad. Quimilí.

BIANCO, ROBERTO RODOLFO (q,e,p,d,) Falleció el 2/1/17|. La comisión directiva de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño participa con gran dolor el fallecimiento de su querido socio y gran amigo. Acompañan en el dolor a su familia. Quimilí.

MANSILLA, FELIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Sus hijos Savina, Nardo, Roberto, Pascual, Marta, Fernando, Ernesto, Juana, Daniel, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Invernada Sur. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

SÁNCHEZ, SANDRA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Los alumnos de 5º Año "D" Turno Mañana de la Escuela de Comercio "Ramón Gómez Cornet" de la Promoción 2015 participan con profundo dolor el fallecimiento de la compañera y amiga. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SÁNCHEZ, SANDRA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. El preceptor Julio Nieva y familia participan con dolor el fallecimiento de la ex alumna del establecimiento y resignación para su familia. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.