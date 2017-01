Hoy 22:05 -

¡Buen día! El Hombre del Portafolio -personaje del dibujante Catón- reflexiona, amargado: “La ley de las compensaciones siempre se cumple. Tenía un amigo que me pidió una garantía... Y me quedé sin el amigo... pero con la deuda...”. No nos extrañe, pues, que la confianza no sea muy popular, porque “la confianza mata al hombre”, dice un refrán. “Desconfía y acertarás”, sentenció otro.

Sin embargo, la confianza es innecesaria. No la ingenua, pero sí la razonable. A propósito, quisiera rescatar algunos pensamientos de Francisco Jálics, que aparecen en un librito que recomiendo: “El encuentro con Dios”. Dice:

“Confiar es apoyarse de alguna manera en el otro, en su sinceridad y en su bondad, en sus conocimientos; pero eso es siempre una aventura, una hazaña, y por eso dirigirse a alguien en la palabra es invitarlo a una aventura.

La confianza es el camino para entrar en el mundo de las personas. La verdad del otro entra en mí si yo entro en el otro. El lenguaje es siempre una invitación a entrar en la conciencia, en el punto de vista y en el mundo del locutor. Sólo por la confianza es posible tratar a una persona. La confianza permite entrar en el mundo del otro, comprenderlo como persona y comunicarse con él a un nivel personal.

Mientras reina la desconfianza, las personas se miran y se usan como objetos. Un ambiente de desconfianza impide la comunicación y consiguientemente impide que las personas salgan de su aislamiento. En un ambiente de desconfianza el lenguaje se transforma en un medio de ocultamiento y de separación. La invitación a la confianza es algo inmanente al lenguaje, porque es condición de él. Sólo en un ambiente de confianza se puede hablar. Cuanto mayor es la confianza tanto más se comunica de verdad”. Hablamos de confianza, no de ingenuidad. Deben ir juntas la ingenuidad y la prudencia, para ser más exactos. Porque toda confianza verdadera incluye alguna cuota necesaria de ingenuidad. El problema se da cuando la ingenuidad desborda a la prudencia. Así y todo, tomando las precauciones indispensables, es preferible confiar, antes que vivir desconfiando siempre.