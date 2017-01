Familias santiagueñas inician el año con viviendas dignas

Fotos Los vecinos destacaron el aporte del Gobierno de la Provincia.

02/01/2017 -

El año 2017 inició con la inauguración de viviendas sociales ubicadas en el barrio Don Bosco 2, San José de Flores, Colón, General Paz y en el paraje La Vernacha, que tuvieron como nexo a las organizaciones Madres Presentes, Cooperativa Acción y Trabajo, 30 de Diciembre, Innovar para el Puestito Norte y la UPA Nº 20 del John Kennedy.

El acto de entrega de llaves fue presidido por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai. La ceremonia tuvo lugar en la nueva casa de Luz Eugenia Corbalán ubicada en el Bosco 2, en donde se efectuó la habilitación simbólica para las restantes familias.

Les traigo el cariño de la Gobernadora Claudia de Zamora y del senador Gerardo Zamora, quienes les envían su agradecimiento a las instituciones que han trabajado en la construcción de estas viviendas, y por sobre todo les traigo el compromiso para las personas que viven en la zona del Bosco, John Kennedy, General Paz y Belén, porque aquí hay muchas casas para hacer, con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales muy pronto vamos a erradicar las viviendas precarias de este radio.

Testimonio

Luz Corbalán que vive en el Bosco 2 recibió una vivienda social con ampliación, es decir que cuenta con espacios más amplios y tres habitaciones, debido a que su familia está integrada por 8 personas, al respecto la beneficiaria puso de manifiesto su agradecimiento a “Dios y a la Gobernadora que ha podido ver a mi hija que tiene asma, mi esposo que tiene chagas y mi madre, una mujer de edad avanzada que tiene problemas de irrigación cerebral. Estoy más que contenta con la Dra. de Zamora porque ha estado cuando mi familia y yo más la hemos necesitado. Nunca me imaginé tener una casa así en donde puedo estar tranquila con mis hijos, ya no voy a tener la preocupación de que una lluvia me va a tirar todos los plásticos”.

A las que aún viven en viviendas precarias, Luz les pidió que “tengan fe, que la Gobernadora les va a dar una mano como me la dio a mí, y agradezco a la asociación Madres Presentes y a la UPA Nº 10 del barrio John Kennedy que han articulado esfuerzos para que tengamos una vivienda digna”.

“Quiero agradecer a la Sra. Gobernadora, al Senador Zamora, al Ministro Niccolai y a la asociación Innovar para el Puestito Norte, que han hecho posible este sueño. Nosotros estábamos viviendo en un rancho que se cayó cuando estaban terminando de hacer la nueva casa, he perdido todo lo que tenía pero ya estoy viviendo con mi familia bajo un techo seguro”, fue el testimonio de Claudia Gómez de La Vernacha.

Eleana Suarez no pudo contener su emoción de poder brindarle una mejor calidad de vida a su padre discapacitado y reveló que “es una felicidad enorme recibir esta casa, en las condiciones en las que nos encontrábamos con mi familia esto es un logro y un cambio de vida. Le mando mis agradecimientos a la Gobernadora y al Ministro Niccolai, porque gracias a ellos puedo tener un techo propio, y a las familias que están en las condiciones en las que yo estaba antes, les digo que aguanten un poquito porque ya va a llegar la ayuda de la Dra. Claudia de Zamora”.