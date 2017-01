Cuáles son las medidas que pedirá el juez por la denuncia de Nisman

Fotos JUSTICIA. Otras pruebas documentales serán incorporadas a la causa.

Renacida por la insistencia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) al lograr ser admitida como querellante, la denuncia que hace casi dos años formulara el fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el pacto con Irán recién comenzará a ser investigada a partir de febrero, según dijeron fuentes judiciales.

Las fuentes indicaron que el punto de partida del juez Ariel Lijo -sorteado el viernes pasado para hacerse cargo del caso- será el requerimiento de instrucción formulado por el fiscal Gerardo Pollicita y citado en el fallo que ordenó abrir la causa.

En torno al pacto con Irán, Pollicita requirió medio centenar de medidas.

Habia pedido citar como testigos al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; los ex cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana; el ex titular de la Amia Guillermo Borger; la dirigente de Memoria Activa Adriana Reisfeld; el ex director general de operaciones de la ex Side Antonio Stiuso; el ex titular de Interpol Ronald Noble; el ex embajador ante la ONU Jorge Argüello; las entonces diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich, entre otros.

En su requerimiento de instrucción de febrero de 2015, el fiscal también había pedido escuchar como testigos al personal que hubiera prestado funciones desde enero de 2011 en adelante en las embajadas argentinas en Irán, Israel, Siria, Etiopía, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Francia y en la ONU, como así también al que hubiera acompañado al entonces canciller Timerman en sus viajes internacionales relacionados con el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán.